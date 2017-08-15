На фестивале воздухоплавания "Живой воздух" зрители увидят свечение аэростатов под живую музыку

Программа фестиваля воздухоплавания "Живой воздух" разбита на две части: "Небо" и "Земля". О том, что ожидает посетителей Финно-Угорского этнопарка 19 и 20 августа, рассказала его директор Елена Иванова.

Полеты аэростатов в связи с правилами безопасности будут проходить утром, с 6 до 9 утра, и вечером, с 18:30 до 22 часов. В эти часы погода для полетов наиболее благоприятная в связи с меньшей силой ветра.

Воздушная составляющая включает не только полеты аэростатов, но и шоу воздушных змеев, которое проводится совместно с жителями Ыба. МЧС России по Коми организует выставку своих квадрокоптеров. Будет работать выставка авиамоделирования. Апофеозом каждого дня станет полет аэростатов со свечением.

В программе "Земля" - шоу музея Эйнштейна, гонки на радиоуправляемых автомобилях, мастер-классы, ярмарка, планткроссинг, контактный зоопарк, проект "Карта легенд РК", экскурсии в первый в мире Музей искусства нефти, выставка работ Галины Кулаевой, акробатика на батуте, веревочный парк, лучно-арбалетный тир. Посетители увидят древнерусские игры клуба "Кила", показательные выступления по кроссфиту клуба "Пера-богатырь".

Для маленьких гостей будет открыта детская комната и предложена интерактивная программа.

Первый день закроют модные показы модельного агентства "Тиара", выступление ухтинской группы "Funniskaplan", ансамбля "Пламя 21", сеты диджеев.

Вечером в воскресенье посетителей ждет духовой оркестр, джаз-бэнд и классическая музыка от симфонического оркестра Государственного театра оперы и балета.

"Мы хотим, чтобы этот фестиваль был интересен людям разных возрастов, поэтому в программе есть мероприятия как для детей, так и для людей старшего возраста", - подчеркнула Е.Иванова.