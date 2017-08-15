В Сыктывкаре "УК ЖУК" оштрафовали на 50 тысяч рублей за непредоставление сведений

15 августа 2017 года, 17:56 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Роспотребнадзор Коми оштрафовал на 50 тысяч рублей ООО "УК Жилищная управляющая компания" за непредоставление сведений.

Специалисты ведомства по обращению жильца, проживающего в дома по ул. Малышева, 14 возбудили административное дело, в ходе которого от "УК ЖУК" 19 апреля этого года были истребованы документы.

Определение было получено представителем управляющей компании. В установленные сроки документы представлены не были. По данному факту был составлен протокол об административной ответственности, а также направлены в суд документы о привлечении виновного лица к ответственности.

Судья Сыктывкарского городского суда Коми 1 июня признал управляющую компанию виновной, назначив наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. УК обжаловала постановление в Верховном суде Коми, который своим решением от 26 июля оставил жалобу без удовлетворения, поддержав позицию Роспотребнадзора Коми.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: штраф, УК ЖУК, роспотребнадзор коми
  Рубрика: Право
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