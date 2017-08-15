В Сыктывкаре "УК ЖУК" оштрафовали на 50 тысяч рублей за непредоставление сведений

Роспотребнадзор Коми оштрафовал на 50 тысяч рублей ООО "УК Жилищная управляющая компания" за непредоставление сведений.

Специалисты ведомства по обращению жильца, проживающего в дома по ул. Малышева, 14 возбудили административное дело, в ходе которого от "УК ЖУК" 19 апреля этого года были истребованы документы.

Определение было получено представителем управляющей компании. В установленные сроки документы представлены не были. По данному факту был составлен протокол об административной ответственности, а также направлены в суд документы о привлечении виновного лица к ответственности.

Судья Сыктывкарского городского суда Коми 1 июня признал управляющую компанию виновной, назначив наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. УК обжаловала постановление в Верховном суде Коми, который своим решением от 26 июля оставил жалобу без удовлетворения, поддержав позицию Роспотребнадзора Коми.