Под Ухтой столкнулись три автомобиля

Утром под Ухтом произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции по Коми, виновником аварии стал водитель "Лексуса" 1980-го года рождения. Мужчина двигался из Ухты в поселок Дальний. На 5-м километре водитель не учел дистанцию до впереди идущего транспортного средства и столкнулся с "Фольксвагеном поло", который двигался в попутном направлении.

От удара машину под управлением 38-летнего водителя откинуло на встречную полосу, где она столкнулась с УАЗом.

В ДТП пострадал 40-летний водитель УАЗа. Приехавшие на место медики диагностировали у него ушиб мягких тканей лба. Госпитализация водителю не потребовалась.

Водитель "Лексуса" в течение года один раз привлекался к ответственности за превышение скорости.