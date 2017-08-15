Под Ухтой столкнулись три автомобиля

15 августа 2017 года, 12:54 | Ухта
Фото пресс-службы ГИБДД РК

Утром под Ухтом произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции по Коми, виновником аварии стал водитель "Лексуса" 1980-го года рождения. Мужчина двигался из Ухты в поселок Дальний. На 5-м километре водитель не учел дистанцию до впереди идущего транспортного средства и столкнулся с "Фольксвагеном поло", который двигался в попутном направлении.

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От удара машину под управлением 38-летнего водителя откинуло на встречную полосу, где она столкнулась с УАЗом.

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В ДТП пострадал 40-летний водитель УАЗа. Приехавшие на место медики диагностировали у него ушиб мягких тканей лба. Госпитализация водителю не потребовалась.

Водитель "Лексуса" в течение года один раз привлекался к ответственности за превышение скорости.

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Ольга Полина

  Ключевые слова: ДТП
  Рубрика: Происшествия
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