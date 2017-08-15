В первый день записи в "Кванториум" в порядке живой очереди в РЦДО приняли 450 сыктывкарских родителей

Почти до полуночи шел подсчет заявлений в школу будущего "Кванториум" на базе Республиканского центра дополнительного образования.

До четырех дня в порядке живой очереди педагоги приняли заявления от 450-ти родителей. Еще 285 оставили заявки на портале госуслуг. Виртуальная запись была остановлена, когда достигла завяленного ранее процента. В 22.26 списки детей, попавших в "Кванториум" через интернет, опубликовали в группе школы.

Родители воспользовались и третьим из возможных способов записи - отправляя заявки по почте. Поступившие письма также сейчас разбираются.

Как рассказала "Комиинформу" директор РЦДО Наталья Арабова, покинувшая центр после 11-ти вечера, вчерашний день прошел спокойнее, чем ожидали сотрудники РЦДО. "Морально мы готовились к каким-то страшным событиям, связанным с ажиотажем, но надо отдать должное самоорганизации родителей: все было очень цивилизованно и спокойно", - отметила директор. По ее словам, родители сами решили, что в здание надо заходить по десять человек, благо позволяла погода. Пока очередная партия записывалась внутри, сотни родителей дышали свежим воздухом у входа, попутно знакомясь друг с другом. Таким образом, к четырем дня были записаны все желающие. Мест хватило всем и даже осталось. Список свободных мест для будущих гениев опубликован в группе РЦДО ВКонтакте.

Всего технопарк рассчитан на 800 бюджетных мест. Из них 400 – для детей до 12 лет и 400 – для детей до 18 лет.

Каждый регион, выигравший грант на открытие такого технопарка, имел право выбрать максимум шесть основных направлений технического творчества. Так как Коми заявилась на технопарк среднего уровня, выбрали шесть направлений. В технопарке будет автоквантум, робоквантум, биоквантум, энерджиквантум, авиаквантум и медиаквантум – направление новой иммерсивной журналистики, позволяющей создавать медиапродукты с эффектом присутствия.

Откроется сыктывкарский "Кванториум" в единый день 15 сентября. Тогда же свои двери для будущих гениев распахнут 17 школ будущего по всей стране. В 23-х регионах уже работают кванты для раннего развития.

Ожидается, что на открытие в столицу Коми приедет министр образования России.