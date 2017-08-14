Сыктывкарские родители штурмовали "Кванториум"

Ажиотажа, которого опасалось руководство РЦДО в преддверие начала записи в "Кванториум", избежать не удалось.

К моменту открытия - 9.30 - у дверей центра дополнительного образования в Кировском парке образовалась огромная толпа. Родители занимали очередь с семи утра, однако помогло это не всем: уже с пятницы инициативные сыктывкарцы, жадные до раннего развития своих детей, начали составлять списки очередников. К утру 14 августа в них было около двухсот пап и мам.

Два папы, взяв на себя функции охранника, выкрикивали фамилии по списку и пропускали внутрь возбужденных мам, пап и бабушек.

Некоторые сыктывкарцы, столкнувшись с небывалым ажиотажем, разворачивались и уходили восвояси, не надеясь на "место под солнцем", кто-то решался выстоять до конца. Впрочем, были и спокойные родители, рассудившие, что способность "Кванториума" принять в свои стены 800 детей не соотносится с очередью в триста родителей, и они спокойно запишут потенциальных вундеркиндов в умную школы после обеда или на следующий день.

Внутри РЦДО, куда сквозь родительский кордон с трудом удалось протиснуться корреспонденту "Комиинформа", вовсю кипела работа. Запись ведется на двух этажах, задействованы все свободные сотрудники. За одним из столов запись ведет лично директор РЦДО Наталья Арабова. День, судя по всему, предстоит жаркий. Родителей консультируют на входе, направляют к нужным столам, где детей записывают в один из шести квантумов.

Дождавшись сотрудницу, которая сменила ее за столом записи, Н.Арабова напомнила, что запись в школу ведется по нескольким направлениям. Интерес к "Кванториуму" высокий, что показывает сегодняшняя очередь.

Ранее Н.Арабова признавалась, что открытие "Кванториума" - без преувеличения историческое событие для системы дополнительного образования республики, первое такого масштаба со времен строительства сыктывкарского Дворца пионеров ничего подобного в городе не открывалось.

Заявки на грантовый конкурс республика подавала два года подряд. В декабре 2016 года Коми выделили 81 миллион. Все эти деньги пойдут на оборудование технопарка, а вот помещения в Доме дружбы народов площадью 2115 квадратных метров и деньги на их ремонт выделила республика. Всего технопарк рассчитан на 800 бюджетных мест. Из них 400 – для детей до 12 лет и 400 – для детей до 18 лет.

Каждый регион, выигравший грант на открытие такого технопарка, имел право выбрать максимум шесть основных направлений технического творчества. Так как Коми заявилась на технопарк среднего уровня, выбрали шесть направлений. В технопарке будет автоквантум, робоквантум, биоквантум, энерджиквантум, авиаквантум и медиаквантум – направление новой иммерсивной журналистики, позволяющей создавать медиапродукты с эффектом присутствия.

Среди педагогов школы будущего образовался конекурс. Из 60-ти претендентов все четыре этапа отбора прошли 12 педагогов. В основном, молодежь. В новом коллективе есть 25-летние, тридцатилетние и 35-летние. Лишь двое разменяли пятый десяток.

Запись будет вестись сегодня без перерыва до четырех часов дня. "Кванториум" откроет свои двери для юных сыктывкарцев в середине сентября в Доме дружбы народов.





