В понедельник в Коми два велосипедиста попали под колеса авто

В течение дня два велосипедиста стали участниками ДТП. Под колеса авто поапали женщина и ребенок.

Первое ДТП произошло в Корткеросе. Водитель с трехлетним стажем 1984 года рождения наехала на велосипедистку 1960-го г.р. Женщина двигалась по набережной райцентра от улицы Лебедева в сторону Советской. Напротив доме №1 набережной она повернула налево, на улицу Московская. В этот момент и произошел наезд. Под колесами ее Рено оказалась пенсионерка, которая ехала по краю дороги в попутном направлении.

Уженщины диагностировали велотравму, закрытую травму грудной клетки и ушибы мягких тканей. Госпитализация ей не потребовалась.

Женщина, находившаяся за рулем Рено, в течение года не нарушала ПДД.

Второй наезд произошел в Эжвинском районе Сыктывкара. Участником ДТП стал юный велосипедист. Семилетний мальчик напротив дома №13 по улице Мира без сопровождения взрослых выехал на проезжую часть не спешившись с велосипеда.

За рулем Фиата, проезжавшего в этот момент по зебре, находилась женщина 1986-го г.р. Не успев затормозить, она совершила наезд на ребенка. Госпитализация мальчику не потребовалась.

Госавтоинспекция напоминает родителям о необходимости изучить вместе с детьми правила поведения на дороге и контролировать их соблюдение.