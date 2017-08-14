Работники Сыктывкарского дома ребенка стали пользователями портала госуслуг

Коллектив Сыктывкарского специализированного дома ребенка получил доступ к порталу госуслуг. Выездную акцию по регистрации персонала социального учреждения столицы Коми провел ГАУ РК "ЦИТ".

Свыше полусотни сотрудников дома ребенка получили подтвержденную учетную запись, которая позволит им заказывать все без исключения госуслуги посредством портала gosuslugi.ru Представитель центра информационных технологий Юлия Никитина рассказала работникам о преимуществах заказа госуслуг именно в электронной форме.

Такая форма позволяет пользователям не подстраиваться под график работы госучреждений и госструктур для очной сдачи документации, поскольку на портале заполнить форму можно в любое время суток, и займет эта процедура в среднем от 5 до 15 минут в зависимости от вида госуслуг. Кстати, доступ к порталу возможен как с компьютера или планшета, так и с телефона, на который можно скачать бесплатное мобильное приложение "Госуслуги".

Для некоторых госуслуг требуется оплата госпошлины. Для пользователей портала предусматривается существенная скидка (до 30 процентов). Оплатить пошлину со скидкой можно быстро и удобно: портал позволяет осуществить операцию по перечислению через все популярные платежные системы.

Еще одно преимущество заказа госуслуг в электронной форме заключается в том, что получить в результате нужный документ заявитель может без очереди – как, например, в случае с получением или переоформлением загранпаспорта.

Кстати, среди популярных госуслуг – не только получение паспортов, но и оформление регистрации по месту жительства и снятие с нее, постановка транспортных средств на техучет и снятие с него, получение свидетельств о рождении, смерти, усыновлении, браке и разводе, запись ребенка в детский сад, запись детей и взрослых к врачу. А также – проверка состояния пенсионного счета. Проверка и возможность онлайн-оплаты задолженностей по налогам и исполнительным производствам, штрафов ГИБДД и др., сообщает пресс-служба ЦИТ.

***ГАУ РК "ЦИТ" (центр информационных технологий) – госучреждение, подведомственное Администрации Главы Республики Коми. Это крупнейшая ИТ-компания на территории республики. Центр наделен правительством Республики Коми функциями регионального оператора безопасности инфраструктуры электронного правительства. Центр отвечает за техническое обеспечение эксплуатации региональных информационных систем, а также за техническую поддержку компьютерных систем органов исполнительной власти региона. В штате центра свыше трехсот высококвалифицированных специалистов по информационным технологиям.