Под Усинском автоледи "вылетела" на "Оке" в кювет

Вчера вечером под Усинском женщина-водитель попала в ДТП на личной "Оке".

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона, в 20:40 водитель 1951-го года рождения двигалась на "ВАЗ-111130" по территории подъезда к аэропорту.

На 1-м километре дороги она не справилась с рулевым управлением, в результате чего автомобиль съехал в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В аварии пострадала женщина 1970-го года рождения, пассажир этого авто, получившая ушиб позвоночника. В ГИБДД отметили, что госпитализация непосредственно после аварии пострадавшей не потребовалась.

В момент ДТП ремнем безопасности она пристегнута не была.

О водителе "Оки" известно, что в течение года к административной ответственности за нарушения ПДД она не привлекалась. Водительский стаж - с 2009-го года.