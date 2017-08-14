Под Усинском автоледи "вылетела" на "Оке" в кювет

14 августа 2017 года, 11:05 | Усинск
Фото ГИБДД

Вчера вечером под Усинском женщина-водитель попала в ДТП на личной "Оке".

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона, в 20:40 водитель 1951-го года рождения двигалась на "ВАЗ-111130" по территории подъезда к аэропорту.

На 1-м километре дороги она не справилась с рулевым управлением, в результате чего автомобиль съехал в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В аварии пострадала женщина 1970-го года рождения, пассажир этого авто, получившая ушиб позвоночника. В ГИБДД отметили, что госпитализация непосредственно после аварии пострадавшей не потребовалась.

В момент ДТП ремнем безопасности она пристегнута не была.

О водителе "Оки" известно, что в течение года к административной ответственности за нарушения ПДД она не привлекалась. Водительский стаж - с 2009-го года.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: транспорт, ДТП, дороги, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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