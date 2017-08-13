В ДТП на трассе в Прилузском районе один человек погиб, пятеро пострадали /подробности/

13 августа 2017 года, 11:05 | Прилузский
Фото: УГИБДД Коми

В Прилузском районе в результате ДТП погиб человек, пятеро пострадали.

По информации УГИБДД по Коми, различные травмы получили трое мужчин и две женщины.

Напомним, авария произошла 12 августа в 15.30 на 609 км автодороги Сыктывкар-Чебоксары. Автомобиль УАЗ, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с Toyota RAV4. В результате ДТП пассажир УАЗ 1972 года рождения погиб до приезда скорой медицинской помощи.

Всех пострадавших госпитализировали в районную больницу. Водитель УАЗа, мужчина 1978 г.р., получил черепно-мозговую травму, ушибы, резаные раны. Пассажир УАЗа, мужчина 1979 г.р., получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Все люди, которые ехали в автомобиле, не пристегнулись ремнями безопаности.

Водитель Toyota 1990 г.р госпитализирован с ЧМТ, сотрясением мозга, ушибами, травмой руки.

Пассажирки 1967 г.р. и 1987 г.р госпитализированы с ЧМТ, травмой грудной клетки, живота, переломом предплечья.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: УАЗ, прилузье, ДТП, Toyota
  Рубрика: Происшествия
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