На трассе "Вятка" в Прилузском районе в ДТП погиб человек

В Прилузском районе в результате ДТП погиб человек.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики, авария произошла сегодня в 15.30 на 609 км автодороги Сыктывкар-Чебоксары. Автомобиль УАЗ, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с Toyota RAV4.

В результате ДТП один человек из автомашины УАЗ погиб до приезда скорой медицинской помощи, также имеются пострадавшие.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.