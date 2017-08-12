На трассе "Вятка" в Прилузском районе в ДТП погиб человек
12 августа 2017 года, 18:16 | Прилузский
В Прилузском районе в результате ДТП погиб человек.
Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики, авария произошла сегодня в 15.30 на 609 км автодороги Сыктывкар-Чебоксары. Автомобиль УАЗ, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с Toyota RAV4.
В результате ДТП один человек из автомашины УАЗ погиб до приезда скорой медицинской помощи, также имеются пострадавшие.
На месте аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.
Геня Джавршян
Ключевые слова: ДТП
Рубрика: Происшествия
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