Ухтинцы соберутся на Комсомольской площади, чтобы помочь Кире Наумовой

12 августа 2017 года, 11:33 | Ухта
Фото vk.com

Сбор средств на лечение ухтинки Киры Наумовой продолжается. Сегодня на Комсомольской площади пройдет благотворительная акция "Мелочь – это не мелочь".

Как сообщили "Комиинформу" ее организаторы, в кампании по сбору средств сегодня участвует, без преувеличения, весь город: кто-то перечисляет средства напрямую, а кто-то помогает как волонтер.

Предприниматели, участвуя в таких праздниках, перечисляют на специальный счет прибыль от продажи сувениров и товаров для детей.

Усилия волонтеров позволили собрать более 15% от нужной суммы – 1 638 000 рублей по состоянию на 10 августа. Напомним, что всего на две операции девочке требуется более 10 миллионов рублей.

Ускорить сбор средств должно мероприятие, которое пройдет на Комсомольской площади Ухты сегодня, 12 августа. Начало акции "Мелочь – это не мелочь" запланировано на 12:00.

Наряду с уже традиционными играми и развлечениями для юных горожан в рамках мероприятия состоится благотворительная ярмарка, на которой будут представлены работы ухтинских мастеров. Также на площади будут установлены копилки для сбора средств.

Напомним, у девочки редкое заболевание - лор-патология: у нее нет обоих ушек и слуховых проходов. Сейчас слышать девочке помогает слуховой аппарат костной проводимости на мягком бандаже, который надевается на голову. Однако с возрастом эффективность слухового аппарата снижается, так как кости черепа уплотняются. Помочь взялись в Калифорнийский институт заболеваний уха Глобал Хеаринг.

Как помочь Кире Наумовой:

Номер КАРТЫ СБЕРБАНК: 4276 2800 1644 6525
Получатель ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА Н.

Номер телефона, к которому подключена услуга "Мобильный Банк": +79121132609
СЧЁТ в СБЕРБАНКе 40817810328780550151

Доп.офис № 8617/0115 ПАО Сбербанк

БИК Банка: 048702640

Корр.счет: 30101810400000000640

ИНН: 7707083893

Для валютных переводов:

SWIFT-code: SABRRUMMPC1

Получатель Елена Геннадьевна Н. (мама Киры).

PayPal r9xah@yandex.ru

Яндекс Кошелек: 410014077675654

Пополнить баланс номера мобильного оператора
МТС +79121132609
ТELE2 +79042749326
MEGAFON+79220844969.

Группа помощи Кире Наумовой.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: медицина, коми, дети, всем миром, благотворительность, акция
  Рубрика: Общество
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