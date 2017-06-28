В Ухте продолжается сбор средств для шестилетней Киры Наумовой

28 июня 2017 года, 16:05 | Ухта
Фото администрации Ухты

В Ухте продолжается сбор средств для шестилетней Киры Наумовой. 2 июля с 12.00 до 14.00 на Комсомольской площади пройдет благотворительное мероприятие в помощь ребенку.

Напомним, у девочки редкое заболевание лор-патология: у нее нет обоих ушек и слуховых проходов. Сейчас слышать девочке помогает слуховой аппарат костной проводимости на мягком бандаже, который надевается на голову. Однако с возрастом эффективность слухового аппарата снижается, так как кости черепа уплотняются. Помочь взялись в Калифорнийский институт заболеваний уха Глобал Хеаринг.

Стоимость двух операций - 170 000$ или 10 200 000 рублей. Для семьи это неподъемная сумма и поэтому родители обратились за помощью к жителям республики. Сейчас ухтинские волонтеры проводят различные акции по сбору средств

В воскресенье 2 июля каждый желающий сможет помочь Кире. Для гостей праздника проведут уже полюбившуюся акцию "Собака-обнимака". Можно будет обнять любую собаку породы сибирские хаски из клуба любителей ездового спорта "Снежная стая", будут и другие породы собак из проекта собакотерапии "Соединение сердец". Стоимость объятий каждый будут определять сам. Детей ждет шоу мыльных пузырей, аниматоры, аквагрим и многое другое.

"Собрано уже более 800 тысяч рублей, и мы хотим выразить огромную благодарность тем, кто нам помогает. Мы не справимся без вашей помощи", – рассказала "Комиинформу" мама девочки Елена Наумова.

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Группа помощи Кире Наумовой - https://vk.com/kirahelp_child

Как помочь Кире Наумовой:

Счет в "Сбербанке" 40817810328780550151
Доп.офис № 8617/0115 ПАО Сбербанк
БИК Банка: 048702640
Корр.счет: 30101810400000000640
ИНН: 7707083893
Для валютных переводов:
SWIFT-code: SABRRUMMPC1
Получатель Елена Геннадьевна Н. (мама Киры)

PayPal r9xah@yandex.ru

Яндекс Кошелек: 410014077675654

Пополнить баланс номера мобильного оператора

МТС +79121132609
ТELE2 +79042749326
MEGAFON+79220844969

Комиинформ
  Ключевые слова: дети, помощь
  Рубрика: Общество
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