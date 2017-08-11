На трассе Сыктывкар - Эжва иномарка сбила 29-летнего мужчину
Чуть более часа назад под Сыктывкаром в дорожной аварии серьезно пострадал молодой мужчина.
Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции города, ДТП произошло в 22:10. На восьмом километре автодороги Сыктывкар - Эжва водитель "Пежо" 1972-го года рождения сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу.
Автомобиль ехал со стороны Эжвы к городу.
Молодой человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Предварительный диагноз - открытая черепно-мозговая травма.
На месте аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ярослава Пархачёва
- 4
- 0
- 0
- 2
- 0
Новости mediametrix
Видео
Поздравления
Интервью
Мы рядом
Памятная дата военной истории России
В 1714 году русский флот под командованием Петра Первого одержал первую в российской истории морскую победу над шведами у мыса Гангут.