На трассе Сыктывкар - Эжва иномарка сбила 29-летнего мужчину

Чуть более часа назад под Сыктывкаром в дорожной аварии серьезно пострадал молодой мужчина.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции города, ДТП произошло в 22:10. На восьмом километре автодороги Сыктывкар - Эжва водитель "Пежо" 1972-го года рождения сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Автомобиль ехал со стороны Эжвы к городу.

Молодой человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Предварительный диагноз - открытая черепно-мозговая травма.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.