На трассе Сыктывкар - Эжва иномарка сбила 29-летнего мужчину

11 августа 2017 года, 23:19 | Сыктывкар
Фото ГИБДД

Чуть более часа назад под Сыктывкаром в дорожной аварии серьезно пострадал молодой мужчина.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции города, ДТП произошло в 22:10. На восьмом километре автодороги Сыктывкар - Эжва водитель "Пежо" 1972-го года рождения сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Автомобиль ехал со стороны Эжвы к городу.

Молодой человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Предварительный диагноз - открытая черепно-мозговая травма.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: транспорт, ДТП, дороги, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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