Елена Ермолина освобождена от должности министра национальной политики Коми

11 августа 2017 года, 19:50 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

Елена Ермолина освобождена от должности министра национальной политики Коми, сообщила сегодня вечером пресс-служба главы и правительства региона. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Гапликов:

Распоряжение Главы Республики Коми от 11 августа 2017 года № 226-р:

1. На основании статьи 84 Конституции Республики Коми, статьи 7 Закона Республики Коми "О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми" освободить Ермолину Елену Викторовну от должности министра национальной политики Республики Коми по собственному желанию.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, как ранее "Комиинформу" подтвердила сама Елена Ермолина, она сменит кресло министра национальной политики республики на пост вице-мэра Ухты. На ее место претендуют несколько кандидатур, среди которых нынешний заместитель министра Вячеслав Попов.

Однако есть вероятность, что на свой прежний пост вернется бывший министр национальной политики региона Галина Габушева, ныне работающая в Ленинградской области.

Комиинформ

  Ключевые слова: кадры, власть
Персоны: Гапликов Сергей Анатольевич
  Рубрика: Политика
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