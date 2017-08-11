Вице-мэр Сыктывкара Сергей Лученков не знал о взятке в 10 млн. рублей

Бывший вице-мэр Сыктывкара Сергей Лученков сказал последнее слово.

В Сыктывкарском городском суде завершилось судебное следствие по обвинению С.Лученкова в совершении пособничества бывшему градоначальнику Роману Зенищеву в получении взятки в крупном размере.

Последнее заседание в июне перенесли из-за того, что подсудимому стало плохо в зале суда.

С.Лученков частично признал вину. В частности, факт заключения досудебного соглашения, соответственно, причастность к преступлению. С другой стороны, он не согласился с рядом обстоятельств, которые были сформулированы в его обвинении.

Как сообщили "Комиинформу" в прокуратуре Коми, в последнем слове продолжительностью 30 минут подсудимый признал факт передачи от зама пакета с деньгами, предназначавшегося Р.Зенищеву. При этом он отметил, что не осознавал, что в пакете находятся 10 млн. руб., и что взятка дается в крупном размере.

С.Лученков попросил переквалифицировать статью на более мягкую.

Судья удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора.

Напомним, в прениях гособвинение запросило для С.Лученкова наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в колонии строгого режима, со штрафом в один миллион рублей и запретом занимать должности на госслужбе сроком на два года.

Напомним, С.Лученков обвиняется по ч. 5 ст. 33, п. "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) в совершении пособничества бывшему градоначальнику Роману Зенищеву в получении взятки в крупном размере.

Обвинение по уголовному делу поддерживает прокурор Республики Коми Сергей Бажутов.

В ходе расследования уголовного дела с Лученковым заключали досудебное соглашение о сотрудничестве. Согласно его условиям, обвиняемый принял на себя обязательства дать показания об обстоятельствах совершения ряда преступлений и роли в их совершении Зенищева и Осадчего, подтвердить подробные и последовательные показания при рассмотрении уголовного дела в суде. Судебный процесс должен был пройти в особом порядке.

Но после направления дела в суд Лученков скрылся, был объявлен в розыск и задержан в США. Поэтому соглашение аннулировали.

Лученкову изменили меру пресечения и арестовали. Решение суда он обжаловал в высшей инстанции, которая оставила его без изменений. В то же время судебный процесс закрыли от СМИ, так как подсудимый начал опасаться за свою жизнь.