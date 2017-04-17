Бывший вице-мэр Сыктывкара Сергей Лученков больше не сможет сотрудничать со следствием

К бывшему заместителю руководителя администрации Сыктывкара Сергею Лученкову не будут применяться положения закона о досудебном соглашении о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РК, экс-чиновник нарушил условия ранее заключенного досудебного соглашения, скрывшись от судебного следствия. По этой причине прокурор республики ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в отношении Лученкова в общем порядке уголовного судопроизводства.

Сыктывкарский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя администрации города Сергея Лученкова, который обвиняется по ч. 5 ст. 33, п. "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) в совершении пособничества бывшему градоначальнику Роману Зенищеву в получении взятки в крупном размере.

Обвинение по уголовному делу поддерживает прокурор Республики Коми Сергей Бажутов.

В ходе расследования уголовного дела с Лученковым в соответствии с положениями главы 40.1 УПК РФ заключалось досудебное соглашение о сотрудничестве. Согласно его условиям обвиняемый принял на себя обязательства дать показания об обстоятельствах совершения ряда преступлений и роли в их совершении Зенищева и Осадчего, подтвердить подробные и последовательные показания при рассмотрении уголовного дела в суде. В связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении Лученкова на основании п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ выделено в отдельное производство.

В качестве ответных обязательств стороны обвинения досудебное соглашение о сотрудничестве предполагает вынесение органами прокуратуры представления о применении судом особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

После направления уголовного дела в суд Лученков скрылся, 23 июля 2014 г. объявлен Сыктывкарским городским судом в розыск и задержан только 22 февраля 2017 г.

В ходе судебного разбирательства по уголовному делу в отношении Зенищева и Осадчего объявленный в розыск Лученков в заседания суда первой и апелляционной инстанции не являлся, показаний о роли Зенищева и Осадчего в совершении преступлений не давал, тем самым уклонился от исполнения принятых на себя обязательств, содержащихся в досудебном соглашении о сотрудничестве, в части дачи подробных и последовательных показаний при рассмотрении уголовного дела в суде.

Ранее Сыктывкарским городским судом Зенищев и Осадчий осуждены за совершение ряда преступлений коррупционного характера, постановленные в отношении их приговоры вступили в силу.

В судебном заседании на основании ходатайства государственного обвинителя применение по уголовному делу в отношении подсудимого Лученкова особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу прекращено. Судебное разбирательство будет осуществляться в общем порядке. Следующее заседание назначено на 20 апреля 2017 г.