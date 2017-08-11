Жители Сыктывкара и Ыба совершили пробный полет на воздушном шаре

Пилот воздушного шара "Петровский" Павел Холод прокатил в небе над Финно-угорским этнокультурным парком первых участников фестиваля "Живой воздух".

Пробный полет прошел вечером 10 августа. Корреспондент "Комиинформа" испытала на себе новый для жителей Коми аттракцион, который в самое ближайшее время станет доступен всем желающим.

В холод синего неба взлетел черный воздушный шарик. Он является частью оборудования пилотов-аэронавтов, которые плавают по небу Коми на аэростате "Петровский".

Члены команды очень сдержаны, молчаливы и не раскрывают своих секретов, но нам рассказали, что шарик показывает направление ветра и позволяет выбрать стартовую и посадочную площадки.

Впечатление, что пилоты нелюдимы, обманчиво. Они просто не хотят портить вам впечатление от полета, так как описать словами его невозможно. Известный пилот из Коми Павел Холод в " миру" работает водителем - возит врача к больным детям. Члены его команды обладают совершенно открытым характером, о таких говорят - "душа нараспашку", а в глазах у них навсегда поселилось небо.

Стартовой площадкой для полета должно было стать поле в Финно-угорском этнопарке, но госпожа-погода решила иначе, и шар запустили прямо на федеральной трассе Сыктывкар-Киров. Доставив, кстати, невероятное удовольствие проезжающим мимо водителям.

Установка и запуск аэростата выглядят как спецоперация по спасению мира: аэронавты стремительно достают оборудование из машины и уверенными движениями из кусков ткани и пугающего железа "собирают" гигантский шар "Петровский". В это время ужасающие звуки издает газовая горелка. На выбор маршрута уходит в разы больше времени, чем на "пробуждение" шара.

Если новичка не предупредить о том, что сейчас будет "громкий огонь", он может и передумать лететь. Хотя обычно происходит так: "Боишься? - Очень боюсь! - Полетишь? - Конечно!".

Обычно по небу свободно плавают рано утром или поздно вечером, чтобы поймать нужные потоки воздуха. Поэтому ыбское солнце уже улеглось за вечерние облака, когда пассажиры "Петровича" (так его называют близкие шару люди) вспорхнули ввысь.

Люди больше пугаются предвкушения и неизведанности перед полетом. Адреналин зашкаливает, когда тело еще на земле, а душа уже оторвалась в небо.

При полетах на воздушном шаре происходит удивительный феномен. Люди, которые боятся высоты или избегают летать на самолете, не испытывают страха, поднимаясь в небо на аэростате. Они испытывают иные, не похожие на подъем ввысь, ощущения. Буквально через 20 секунд после начала полета тебя захватывает ощущение свободы, легкости, бренности земного жития, пассажиры свободно фотографируются и тянутся к облакам. Хотя от земли, которая находится в 500 метрах внизу, их ограждает только видавшая виды корзина.

Пилоты знают об этом феномене, поэтому безжалостно шутят над трусами. Когда их спрашивают, что вы будете делать, если на подъеме человек попросится назад, они отвечают: "Просто сбросим его на землю".

Из корзины можно было увидеть лежанки медведей и их тропы. В районе Разгорта и Ыба медвежьих столовых и спален - немереное число.

В низинах уже полз ночной туман, засасывая воздушный шар в свой омут, а наверху выла горелка, согревая пассажиров и не давая шару упасть.

На высоте чувствовался аромат лесных трав. И даже здесь летала мошкара.

Говорят, что собакозаводчики и их питомцы похожи. То же самое происходит между аэронавтом и его шаром. П.Холод отличается от пассажиров-экстремалов сдержанностью, невозмутимым спокойствием, говорит размеренно и спокойно. Плавные движения аэронавта сродни шару, который даже опускается еле-еле. С таким пилотом летать не страшно.

Воздушный шар считается одним из самых безопасных видов транспорта, потому что работает по принципу парашюта. И приземление несколько похоже, только он более плавное и медленное: пассажиры немного приседают, держатся за специальные ручки и не выходят из корзины, пока пилот не даст команду.

Во время приземления шар как-будто будит человека, улетевшего мыслями в космос, трясет его, теребит и немного волочит по земле. Это тоже надо пережить. Люди просят пилота садиться подольше.

Незабываемый восторг подарил "Петрович" не только своим пассажирам, но и жителям Разгорта, которые надеялись, что он сядет к кому-нибудь в огород. Люди бежали за шаром, снимали его на телефон и махали руками.

"Петрович" интеллигентно приземлился на опушке прямо в деревне. Шар никак не хотел укладываться на дорогу, чтобы не закрывать проезд автомобилям, но хозяева его не спрашивали. Проезжающие мимо автомобилисты с удовольствием дали время собрать шар в огромную сумку и поехали по своим делам, уточнив, когда можно будет также взлететь в небо.

Полет на шаре таит в себе одну-единственную опасность - влюбиться в воздухоплавание и аэронавтов навсегда. И впечатления он дарит не только пассажирам, но и зрителям, которые не часто наблюдают над своей банькой огромного гостя.

Испытать на себе ощущения, которые невозможно описать словами, жители Коми и гости республики смогут на фестивале "Живой воздух" 18 и 19 августа в Финно-угорском этнокультурном парке.

Каждый воздухоплаватель, а их будет десять, подготовил для своих пассажиров обряд посвящения в аэронавты. Корреспонденту "Комиинформа" поджигали волосы, поливали шампанским и целовали руку, наделив графским званием и грамотой.