Участие в фестивале "Живой воздух" в селе Ыб подтвердили десять команд воздухоплавателей со всей России

19-20 августа в Финно-угорском этнопарке в селе Ыб Сыктывдинского района развернется Первый межрегиональный фестиваль воздухоплавания (на тепловых аэростатах) "Живой Воздух". Беспрецедентное для региона зрелище будет подарком жителям Республики Коми в дни празднования ее 96-летия.

Участие в фестивале подтвердили десять команд воздухоплавателей из Альметьевска, Кирова, Москвы, Переславля-Залесского, Сыктывкара, Тамбова. Им предстоит борьба за призовые места в соревнованиях, которые проводятся по правилам Воздухоплавательной Комиссии Международной Авиационной Федерации (СИА ФАИ).

Соревнования на воздушных шарах состоят из нескольких упражнений. Команде надо привести аэростат в заданную точку или оптимизировать время или дистанцию полета. Чтобы зафиксировать результат, пилот сбрасывает маркер - ленту длиной 1,5 метра с мешочком песка на конце.

Спортивные полеты на воздушных шарах будут совершаться дважды в день - с 6:00 до 9:00 и с 18:30 до 19:30. И что особенно интересно – с пассажирами в корзине. С 20:00 до 21:30 – привязные подъемы. А после – грандиозное световое шоу. Все десять огромных аэростатов будут светиться в августовской темноте.

Фестиваль соберет на ыбских просторах и любителей небольших летательных аппаратов. На площадках под общим названием "Небо" участники "Коптерфеста" откроют зрителям секреты управления современной беспилотной техникой - коптерами и дронами, гости из Москвы покажут воздушных змеев длиной 24 метра!

Гонки на радиоуправляемых моделях, древнерусские игры, показательные выступления по кроссфиту, этнодефиле, экскурсии по музею нефти и выставке уникальных работ Галины Кулаевой, контактный зоопарк, планткроссинг – обмен растениями, выступления творческих коллективов – это вторая большая часть программы фестиваля, которую организаторы назвали "Земля".

На память о фестивале у зрителей останутся не только фотографии, которые можно будет сделать в специальной фотозоне, но и оригинальные сувениры, которые готовят два десятка мастеров из Сыктывкара, Кирова, Койгородка, Ыба.

"Программы "Небо" и "Земля" - это интерактивный отдых для всей семьи, - говорит директор этнопарка Елена Иванова. - Нас очень радует, что интерес к фестивалю жителей республики и соседних регионов очень высок. В гостинице этнопарка на 18-20 августа не забронированы всего несколько номеров. В продажу запущен "глэм-кемпинг": палатки с кроватями и тумбами".

Яркий и запоминающийся праздник проводится в целях развития внутреннего и въездного, событийного и активного туризма в Республике Коми, для популяризации воздухоплавания, сообщает пресс-служба Этнопарка.

***Подготовка к фестивалю ведется под руководством правительства республики при поддержке служб авиационной безопасности, МВД по Коми и ГУ МЧС России по РК.

Организаторы – Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Финно-угорский этнопарк, Федерация воздухоплавания Республики Коми

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