12 семей из Ижемского района получили земельные участки под строительство

11 августа 2017 года, 11:02 | Ижемский
фото администрации Ижемского района

В администрации Ижемского районам состоялась жеребьевка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для льготной категории граждан.

Предметом жеребьевки стали 15 земельных участков по десять соток, расположенных в деревне Константиновка Ижемского района, пояснили в администрации.

Представители семей вытягивали карточку с номером участка, некоторые предоставляли право выбора даже детям. Всего в рамках жеребевки распределено 12 участков, еще три льготника получат в течение месяца.

Многодетная семья из Ижмы Ольга и Максим Чегодаевы состояли в очереди на получение земельного участка более трех лет.

"Новому участку очень рады. Всегда хотелось поселиться в тихом и красивом месте вблизи от райцентра. Очень радует, что участок находится в сухом месте и прилегает к республиканской дороге. Поэтому добираться до Ижмы не составит труда", - поделились они.

По информации отдела по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом ижемской администрации, на сегодня в очереди на получение земельных участков состоят еще 49 семей, из них 16 – многодетных.

В 2016 году было выделено шесть земельных участков в Гаме, Мохче, Малое Галово и Ижме.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: соцзащита, село, земля, администрация
  Рубрика: Общество
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