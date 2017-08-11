12 семей из Ижемского района получили земельные участки под строительство

В администрации Ижемского районам состоялась жеребьевка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для льготной категории граждан.

Предметом жеребьевки стали 15 земельных участков по десять соток, расположенных в деревне Константиновка Ижемского района, пояснили в администрации.

Представители семей вытягивали карточку с номером участка, некоторые предоставляли право выбора даже детям. Всего в рамках жеребевки распределено 12 участков, еще три льготника получат в течение месяца.

Многодетная семья из Ижмы Ольга и Максим Чегодаевы состояли в очереди на получение земельного участка более трех лет.

"Новому участку очень рады. Всегда хотелось поселиться в тихом и красивом месте вблизи от райцентра. Очень радует, что участок находится в сухом месте и прилегает к республиканской дороге. Поэтому добираться до Ижмы не составит труда", - поделились они.

По информации отдела по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом ижемской администрации, на сегодня в очереди на получение земельных участков состоят еще 49 семей, из них 16 – многодетных.

В 2016 году было выделено шесть земельных участков в Гаме, Мохче, Малое Галово и Ижме.