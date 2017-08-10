На выборах 10 сентября в Коми протестируют новые избирательные технологии

Досрочное голосование по выборам в органы местного самоуправления начнется 2 сентября. Тогда сотрудники избиркома совершат первые два выезда к отдельным группам избирателей, проживающих в труднодоступной населенной местности. Это деревни Весляны и Юдино, Турья, Кони и Луг в Княжпогостском районе.

6 сентября будет организовано досрочное голосование для жителей деревни Ыб Удорского района. Больше нигде досрочное голосование не заявлено. Остальные избиратели проживают неподалеку от избирательных участков и примут участие в выборах на общих основаниях 10 сентября.

"Как правило, досрочное голосование в труднодоступной местности показывает явку около 50%, потому что избирателей там не всегда можно найти. Часто они состоят на регистрационном учете, но фактически там не проживают", - отметил Д.Митюшев.

Это последние выборы в Коми до выборов президента России. Избирательные комиссии получили хорошую возможность использовать новые технологии, которые внедряются в избирательный процесс. Это изготовление протоколов с использованием QR-кода и ускоренного ввода данных протоколов в ГАС "Выборы". Эта технология будет использована на 25-и из 36-и задействованных в предстоящих выборах участковых избирательных комиссиях.

"Все делается очень оперативно и быстро. Впервые мы использовали эту технологию при проведении выборов в Ухте в мае. Всем очень понравилось. Это существенно облегчает и ускоряет работу, позволяет избежать ошибок, связанных с оформлением протоколов. И те комиссии, которые будут этим заниматься, получат бесценный опыт", - подчеркнул председатель Избиркома Коми.

Новая технология не будет применяться в тех комиссиях, которые находятся в труднодоступной местности, и передача данных там будет осуществляться по каналам спецсвязи. Также ее не будет в комиссиях, в которых зарегистрировано менее 150 человек.

"В составе таких комиссий обычно работают пожилые люди, обучить которых новым технологиям сложно. Кроме того, доставка туда техники требует финансовых затрат. Пока по нашим расчетам 90% избирателей Коми проголосуют на участках, где будет использована технология ускоренного ввода протоколов и составление протоколов с QR-кодом", - пояснил Д.Митюшев.

Он добавил, что может возникнуть проблема с обеспечением техникой. Обязательно на участке должен быть компьютер, хоть и с небольшими системными требованиями, и принтер. Оборудование на пару дней нужно будет позаимствовать у органов местного самоуправления или гослвласти.