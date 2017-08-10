Сергей Гапликов оперативно отреагировал на сигналы жителей Микуня в соцсети и СМИ об "убитых" дорогах

10 августа 2017 года, 20:20 | Усть-Вымский
Фото Ярославы Пархачёвой

Сергей Гапликов оперативно отреагировал на сигналы жителей Микуня в соцсети об "убитых" дорогах. В рамках поездки в Усть-Вымский район сегодня он лично осмотрел проблемные участки и дал необходимые поручения.

Один из тревожных комментариев был оставлен анонимом на сайте ИА "Комиинформ".

"Приезжайте в Микунь. Посмотрите на развалюхи в центре города, на деповский поселок, съездите на линьку, посмотрите на кучи мусора у рынка в центре, напротив стадиона в 40 метрах от администрации. Оцените объективно "работу" нашего мэра и районной администрации…".

"Ждите, я приеду в Микунь обязательно. Повод хороший, будем открывать бассейн. Знаете, я не готов вот так по первой жалобе "сносить голову" местным властям – разобраться надо. Денег в муниципалитетах очень мало. Но я согласен с вами, порядок-то элементарный должен быть. Ну нет у тебя денег на дорогой ремонт или красивый хрусталь – но пол-то в доме можно подмести? В общем, запрос принят" - ответил в Сети глава.

Сегодня он проехался по дворам и дорогам от только что открывшегося бассейна "Северная волна" по улице Ленина – Октябрьской – Пионерской (в поселке Деповском) – улице Трудовые Резервы – Гоголя – Железнодорожной.

В старом Деповском поселке, с которого начинался город, Сергей Гапликов пообщался с жителями близлежащих бараков. Жить и передвигаться здесь и правда крайне тяжело.

Как рассказала жительница одного из бараков на Ленина, 6, здесь живут несколько семей с маленькими детьми. Жилье муниципальное. Потолки и полы обваливаются. Деревянные строения держатся "на честном слове".

"В предоставлении компенсации отказывают, так как стоим на очереди на получение жилья. Но и нового пока не дают", - рассказала женщина.

Присутствовавший на встрече глава района Василий Лютоев пояснил, что часть жильцов отсюда переселили в новые дома в рамках второго и третьего этапа программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

"Такое ощущение, что нас в Деповском тут забыли", - с горечью заметила одна женщина.

"Весь Деповской поселок мы планируем в 2018-м году тоже включить в программу и переселить. В дальнейшем здесь планируется частная застройка", - сказал В.Лютоев.

Вопрос по разбитым дорогам, где практически отсутствуют тротуары, также поставлен на контроль.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: соцсети, микунь, дороги, дворы, власть
Персоны: Гапликов Сергей Анатольевич
  Рубрика: Политика
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