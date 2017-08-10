Сергей Гапликов: "Мы еще услышим имена чемпионов из Микуня"

Спорткомплекс с бассейном и универсальным игровым залом в городе Микунь теперь открыт для посетителей. Его открытие прошло сегодня, 10 августа, в торжественной форме. В церемонии принял участие глава республики Сергей Гапликов.

Открывая спорткомплекс, руководитель региона подчеркнул важность сегодняшнего события для всей республики. "Открытием этого сопртивного сооружения региональные власти подтвердили свои честные обязательства перед партнерами - компанией "Газпром трансгаз Ухта"", - подчеркнул глава.

Сергей Гапликов отметил, что все сложные вопросы решались в рабочем порядке. "Сейчас стало ясно, что мы не просто говорим, но и делаем", - отметил он.

"На здоровье, дорогие мои, принимайте водные процедуры! Уверен, что здесь можно добиться хороших результатов, и мы еще услышим имена чемпионов республики, России и мира из Микуня".

Как отметил на церемонии открытия министр спорта Николай Бережной, с "Северной волной" появляется ещё одна точка в развитии плавания в регионе. "Здесь присутствует президент Федерации плавания, с ним уже спланированы ближайшие мероприятия". В 2018-ом году в новом бассейне планируют провести республиканские соревнования.

Президент Федерации плавания РК выразил надежды, что здесь появится сборная команда по плаванию усть-вымского района и вручил от организации руководству спортивного комплекса сертификат на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для плавания.

Глава района Василий Лютоев признался, что с момента начала строительства прошло несколько лет ожидания вперемешку с сомнениями, но сегодня почетная миссия выполнена.

На открытии звучали особые слова благодарности в адрес строителей и подрядчиков, а также тех, кто стоял у истоков строительства спорткомплекса: в адрес бывшего руководителя района Михаила Махмудова и бизнес-сообщества, а также тем, кто с надеждой и оптимизмом наблюдал за строительством объекта, который сегодня сравнили с большим кораблем.

В завершение церемонии открытия "Северной волны" в бассейне состоялись первые заплывы несколькими стилями.

***Заказчик объекта – МАУ "Спортивные комплексы Усть-Вымского района". Проектировщик – ООО Архитектурная мастерская "Модулор".

Генеральные подрядчики по договору: c декабря.2012 г. июнь 2016-го - АО "Комижилстрой", далее до 9 апреля текущего года - ООО "КомиСпецСтройМонтаж", с по настоящее время ООО "СПЕЦКОМИСТРОЙ".

Строительство комплекса началось в 2015 году. Сметная стоимость возведения составила 341,3 млн. рублей, в том числе: по первому этапу (строительство бассейна) – 283,1 млн. рублей и по второму (строительство спортзала) – 58,2 млн. рублей.

Финансирование строительства первого этапа осуществлялось за счет средств АО "Газпром" – 215,0 млн. рублей, субсидий из республиканского бюджета Республики Коми – 26,5 млн. рублей, средств местного бюджета МО МР "Усть-Вымский" – 34,2 млн. рублей.

Бассейн пока будет работать в тестовом режиме. Для желающих поплавать здесь предусмотрены две чаши. Ванна большого бассейна - на шесть дорожек длиною 25 метров с количеством одновременно занимающихся до 48 чел.

Она отвечает всем стандартам для проведения соревнований республиканского и российского уровней. Малая чаша бассейна размерами 12х6 метром вмещает одновременно до 20-ти занимающихся детей. Дополнительно рядом расположены два тренажерных зала.

Вторым этапом предусмотрено строительство универсального зала размерами 42х24 м и с пропускной способностью – 64 человек в смену.

Все обслуживающие и технические помещения уже построены в здании бассейна. Осталось только построить само помещение зала.