Росгвардия Коми направила выпускника школы на обучение в Воронежский институт МВД

О том, какими привилегиями обладают студенты вузов Росгвардии по сравнению с ровесниками из гражданских вузов, рассказали на прямой линии в Сыктывкарском филиале Республиканской общественной приемной главы Коми.

Начальник отдела кадров вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Коми Олег Ульныров рассказал, что ведомство отбирает кандидатов на учебу в Воронежский институт МВД России. Именно с этим вузом у них заключен договор. В этом году было два кандидата на получение там высшего образования. Пришлось выбрать одного, так как именно такая квота поступила к ним из федерального центра.

Право на поступление имеет любой житель Коми от 16 до 25 лет. Сначала он должен пройти аналогичную поступлению на службу проверку. И сделать это следует еще в 11 классе, до сдачи Единого госэкзамена. В вузе два "гвардейских" факультета: юридический и радиотехнический. Для поступления на первый нужно выбрать ЕГЭ по русскому языку и обществознанию, для второго – русский и профильную математику. После получения аттестата абитуриента ждут внутренние испытания вуза: тест на физподготовку, силовой комплекс и кросс, и дополнительные экзамены.

Зато став студентом, первокурсник автоматически становится и сотрудником Росгвардии со всеми причитающимися благами. Это полное обмундирование, питание и денежное довольствие – около десяти тысяч рублей.

Разумеется, после получения диплома он будет трудоустроен в Управлении Росгвардии по Республике Коми.