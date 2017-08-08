Только один из десяти претендентов становится сотрудником Росгвардии по Коми

О том, как поступить на службу в войска национальной гвардии, говорили на прямой линии в Сыктывкарском филиале Республиканской общественной приемной главы Коми. Большинство звонивших интересовал один вопрос: можно ли попасть в эту структуру, не отслужив в армии.

Начальник отдела кадров вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Коми подполковник Олег Ульныров дал понять, что свой гражданский долг мужчины выполнить должны. Но после службы в Вооруженных силах Российской Федерации их будут рады видеть в войсках национальной гвардии.

Впрочем, это далеко не единственное условие. Соискатели в возрасте от 18 до 35 лет не должны иметь уголовное прошлое. Погашенная или не погашенная судимость – не важно. Сотрудниками Росгвардии не могут стать и люди с серьезными административными правонарушениями, склонные к алкоголизму или наркомании.

Ежегодно в отдел кадров вневедомственной охраны обращаются от двухсот до трехсот человек. Но в итоге на службу принимают от двадцати до тридцати. Половина из тех, чье резюме прошло проверку, не сдают физподготовку. Не все могут, например, отжаться 43 раза – таков установленный минимум. Немалая часть отсеивается врачебной комиссией. Нужно иметь здоровье категории "А". Некоторые не проходят психолога.

"Критерии отбора очень серьезные. Но мы с удовольствие примем всех, кто соответствует требованиям", - отметил О.Ульныров.

Людей привлекает высокая зарплата, на уровне сотрудников полиции. Также рассматривается вопрос о включении сотрудников Росгвардии в жилищные программы для военнослужащих.