В "деле лесников" появились положительные отзывы народа и мнение Минпрома Коми

В Сыктывкаре 8 августа продолжилось судебное следствие по апелляции "лесников" на приговор Сыктывкарского горсуда.

В ходе сегодняшнего заседания судья озвучил ряд ходатайств. Одно из них касалось письма Минпрома региона, в котором сообщается, что министерство не имеет информации о том, что государству в результате деятельности осужденных был нанесен ущерб. Такое понятие как экологический ущерб не определено, нарушений указанных судом первой инстанции норм не выявлено, ущерб не причинен.

Второе ходатайство касалось вопросов к директору Рослесинформа, проводившего экспертизу по громкому делу. Адвокат Михаил Жилин пытается разобраться, кто из экспертов делал конкретные заключения. По его мнению, некоторые вопросы экспертиза оставила без ответов, а повторная - указывает, по его мнению, на влияние гособвинителя на выводы.

Также в суд поступило ходатайство о приобщении к материалам уголовного дела ряда положительных характеристик осужденных.

Судья поинтересовался, почему эти вопросы не разрешили в суде первой инстанции. Адвокаты и осужденные смогли убедить суд, что не ожидали такого сурового приговора и уже после его оглашения смогли их сформулировать.

Адвокат Михаил Головин пояснил, что комментарии экспертов могли появиться только поле приговора, а в характеристиках осужденных звучит "глас народа, а это глас божий".

Кроме того, заявил защитник, личности осужденных недостаточно изучены при вынесении приговора.

Гособвинитель, в свою очередь, заметил, что письмо Минпрома Коми - это мнение частного человека, а сведения, отраженные в нем, на его взгляд, не имеют отношения к делу. Информация по экспертизе не является новой, часть документов оглашалась в суде. В характеристиках же осужденных содержится оценка приговора, что является вторжением в работу Верховного суда.

В процессе участвовали три представителя прокуратуры, среди которых был и природоохранный прокурор Сыктывкара Юрий Гудков. Он также высказался против удовлетворения ходатайств.

Тем не менее, суд их удовлетворил. Второй блок дополнений к материалам дела не прошел. Судья объяснил осужденным, что они смогут реализовать свое право воспользоваться информацией и без этих заявлений. Касались они исследований показаний 23-х свидетелей, подсудимых, а также письменных доказательств. Осужденные эти ходатайства отозвали.

После этого судья объявил перерыв. Судебное заседание продлится сегодня в течение всего дня.

Напомним, в марте 2017 года суд первой инстанции отправил руководителя регионального Комитета лесов Василия Осипова, его заместителя Александра Куратова и Руслана Ульянова, заведующего сектором государственных заказов Комитета Анатолия Слюсаря, начальника отдела государственного лесного реестра и организации использования лесов Комитета Андрея Навалихина и директора госучреждения "Коми региональный лесопожарный центр" Владимира Дробахина в колонию сроком от двух до пяти лет и назначил беспрецедентный для Коми ущерб в размере 4,1 млрд рублей.

В апреле защита обжаловала приговор. Верховный суд Коми не отпустил под домашний арест осужденных лесников, но допустил к делу общественного защитника - юриста Коми лесопожарного центра Александра Лазарева.

За осужденного директора Коми лесопожарного центра Владимира Дробахина заступились ведущие эксперты России.