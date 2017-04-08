Защита и обвинение обжаловали приговор Сыктывкарского суда по делу Осипова и лесников

8 апреля 2017 года, 17:35 | Сыктывкар
фото: Антона Пархачева

Прокуратура Коми внесла апелляционное представление на приговор Сыктывкарского городского суда, который вынес приговор по делу "лесников". Об этом "Комиинформу" сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, приговором суда 21 марта бывший руководитель регионального Комитета лесов В.Осипов, его заместители Александр Куратов и Руслан Ульянов, заведующий сектором государственных заказов Комитета Анатолий Слюсарь, начальник отдела государственного лесного реестра и организации использования лесов Комитета Андрей Навалихин и директор госучреждения "Коми региональный лесопожарный центр" Владимир Дробахин осуждены по статье "незаконная рубка". Осипов дополнительно признан виновным в получении взятки.

Кроме этого, Осипов и Навалихин обвинялись в легализации денег, полученных преступным путем, а Осипов отдельно обвинялся в незаконном предпринимательстве.

По этим двум статьям Осипов и по одной - Навалихин - были оправданы.

Гособвинение просило Осипова признать виновным в незаконном предпринимательстве, но от наказания освободить в связи с истечением срока давности совершенного преступления. Преступление небольшой тяжести имеет срок давности два года.

По статье "легализация денег" прокуратура просила назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре со штрафом в 400 тыс.рублей и запретом занимать должность представителя власти сроком на два года.

Навалихину просили назначить 3,5 года лишения свободы со штрафом 300 тыс. рублей и лишением занимать должность два года.

Прокуратура Коми внесла апелляционное представление на приговор суда именно в части оправдания. По статье "незаконное предпринимательство" правоохранители просят признать, что преступление было совершено. Сейчас Осипов освобожден от наказания по реабилитирующим основаниям.
Сторона защиты тоже приговор обжаловала. Копии жалоб в прокуратуре еще не видели, поэтому доводы прокомментировать не могут.

Материалы уголовного дела в Верховный суд еще не направлены. Суд обязан разослать копии жалоб и апелляционных представлений сторонам для подготовки возражений.

В прокуратуре Коми также прокомментировали колоссальный ущерб в размере 4,1 млрд рублей, который придется возмещать лесникам.
Ущерб сложился из существующей методики, в которой есть три составляющих: объем вырубки, который умножается на стоимость этой древесины в соответствии со ставками платы за пользование древесиной, и умножение полученной цифры на 50-кратный размер.

Ставка платы - это категория постоянная, она установлена постановлением правительства России для каждого лесотаксового района. В Коми это - в пределах 100 рублей за кубический метр.

В условиях законного использования бюджет республики получил бы 80 миллионов рублей.

Понятно, что на такую сумму у лесников нет имущества, часть уже арестовали, пояснили в прокуратуре. В дальнейшем будет наложено взыскание на любые виды и источники доходов - по закону изымается до 70% дохода.

Кроме того, недавно вышел федеральный закон банкротстве физических лиц. И эта ситуация попадает под действие этого закона. Таким образом, лесники могут признать себя банкротами.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: суд, прения, осипов, обвинение, наказание
  Рубрика: Право
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