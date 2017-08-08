Сыктывкарские спасатели достали из картофельной ямы агрессивную собаку

8 августа 2017 года, 8:35 | Сыктывкар
Фото: strport.ru

Житель деревни Гарья Сыктывдинского района днем 6 августа обнаружил с своей картофельной яме чужую собаку. Незваный гость вел себя агрессивно и не подпускал к себе: достать его самостоятельно было невозможно. Кроме того, гарьинец опасался за маленького ребенка, который находился в этот момент на даче. Владелец ямы обратился к спасателям.

Как рассказали "Комиинформу" в Сыктывкарском аварийно-спасательном отряде "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, на место происшествия около 15.00 выехали трое сотрудников. При себе они имели петлю и специальную ткань, которая защищает от укусов.

В течение получаса животное достали, увезли подальше от дома и отпустили. Как отметили в отряде, собаки часто попадают в такие ситуации, например, забираются в подпол. Если собака хозяйская, проблем с ней меньше. Чужое животное в экстремальной для него ситуации представляет опасность для человека.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: яма, спас-коми, собака
  Рубрика: Происшествия
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