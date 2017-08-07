В столице Коми водитель, лишенный прав, врезался на Тоуота Аvеnsis в "Ладу"

7 августа 2017 года, 12:10 | Сыктывкар
Фото ГИБДД

Вчера на дороге столицы Коми столкнулись Тоуота Аvеnsis и "Лада". Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона.

В 18:35 водитель 1977-го года рождения двигался на Тоуота Аvеnsis по улице Интернациональной со стороны Кутузова к Тентюковской.

Напротив дома №8 по Интернациональой он, не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и въехал в "ВАЗ-2111".

В ДТП пострадала пассажир "Лады" - женщина 1960-го года рождения. Ее госпитализировали с травмой головы.

В момент аварии пассажир находилась на переднем сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности.

Водитель иномарки за рулем с 2007-го года. Известно, что в прошлом году его лишили водительских прав на 16 месяцев. После аварии автовладелец отказался от прохождения медосвидетельствования.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: транспорт, коми, ДТП, дороги
  Рубрика: Происшествия
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