Незаконная вырубка 162-х деревьев обошлась усть-куломскому предпринимателю в 600 тысяч рублей

7 августа 2017 года, 10:22 | Усть-Куломский
Фото УФССП России по Коми

Усть-Куломский районный суд вынес приговор одному из местных предпринимателей, занимающемуся лесозаготовкой и производством пиломатериалов. Мужчина признан виновным в незаконной вырубке леса.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Коми, наемные работники индивидуального предпринимателя, будучи введенными в заблуждение и не подозревая, что разрешения на повреждение до степени прекращения роста деревьев у предпринимателя не имеется, по указанию своего работодателя с помощью специализированной техники расчистили площадь и подъездных путей от деревьев для последующей добычи общераспространенных полезных ископаемых.

В результате незаконных действий были выкорчеваны и заломлены 162 дерева в объеме 26,74 кубических метров. Под сруб попали 127 берез, 5 осин, 30 сосен. Причиненный ущерб федеральному бюджету составил более 70 тысяч рублей.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным по п. "г" ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная вырубка лесных насаждений) и назначил наказание в размере 600 тысяч рублей.

На основании данного приговора в отделе судебных приставов по Усть-Куломскому району возбуждено исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа. Судебный пристав-исполнитель проверила имущественное положение должника и разъяснила гражданину о необходимости исполнения решения суда, предупредив о последствиях игнорирования требований судебного пристава, о мерах принудительного исполнения, принимаемых в отношении должников.

Оценив серьезность своего положения, должник явился к судебному приставу-исполнителю и оплатил уголовный штраф в полном объеме.

Комиинформ

  Ключевые слова: ФССП, природоохрана
  Рубрика: Право
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