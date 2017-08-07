В Коми создан оргкомитет по проведению первого фестиваля воздухоплавания "Живой воздух"

В Коми создан оргкомитет по подготовке и проведению первого межрегионального фестиваля воздухоплавания "Живой воздух" с 18 по 21 августа 2017 года на территории Финно-угорского этнопарка. Распоряжение подписала первый зампред Председателя Правительства Коми Лариса Максимова.

Напомним, в дни празднования 96-летия Республики Коми в Финно-угорском этнопарке пройдет Межрегиональный фестиваль воздухоплавания "Живой воздух", который соберет из Альметьевска, Кирова, Москвы, Нижнего Новгорода, Переславля-Залесского, Сыктывкара, Тамбова, Йошкар-Олы. Ожидается, что в небо над селом Ыб поднимутся десять аэростатов. Шоу продлится два дня.

Согласно распоряжению Правительства Коми, ответственным за организацию фестиваля назначено Министерство культуры, туризма и архивного дела Коми.