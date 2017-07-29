"Комиинформ" разыгрывает сертификат на полет на воздушном шаре. Воздушная экскурсия для двоих пройдет 19 августа на фестивале "Живой Воздух" в Финно-угорском этнопарке в селе Ыб.

Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо обязательно состоять в группе информагентства в соцсети "В Контакте".

Там же - сделать репост записи о розыгрыше и не удалять до его окончания.

Итоги мы подведем 15 августа в 10.00. Победителя выберет компьютер методом рандома.

Если полет не состоится из-за погодных условий, действие сертификата продлевается на 6 месяцев.

Напомним, первый межрегиональный фестиваль воздухоплавания "Живой Воздух" соберет в Финно-угорском этнопарке пилотов из Альметьевска, Кирова, Москвы, Нижнего Новгорода, Переславля-Залесского, Сыктывкара, Тамбова, Йошкар-Олы.

Состоится он 19-20 августа. Его участниками будут пилоты величественных аэростатов и любители летательных аппаратов поменьше - коптеров, дронов, воздушных змеев.



В воздух поднимется не только старая добрая классика, в том числе – воздушные змеи, сделанные тут же на мастер-классах от благотворительного фонда "Сила Добра". Новые технологии в небе фестиваля – это беспилотные летательные аппараты - коптеры и дроны, которые неделей раньше дружно встанут на крыло на "Коптерфесте" в Сыктывкаре.

Программа фестиваля рассчитана и на "жаворонков", и на "сов". Утренние свободные полеты аэростатов над селом Ыб и окрестностями будут начинаться в 6 утра, днем гостей ожидают культурно-развлекательные мероприятия, экскурсии, мастер-классы, а завершит оба фестивальных дня грандиозное световое шоу в ночном небе.



***Организаторы фестиваля – Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Финно-угорский этнопарк, Федерация воздухоплавания Республики Коми при поддержке главы и правительства Коми.