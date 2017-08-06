Прокуроры в Коми усилят контроль за наказаниями в виде штрафов

Динамично меняющееся законодательство требует своевременного и компетентного реагирования от участвующих в уголовном судопроизводстве прокуроров. Об этом заявил прокурор Коми Сергей Бажутов на заседании коллегии возглавляемого им ведомства, подняв тему контроля за исполнением назначаемого гражданам наказания в виде судебного штрафа.

Он напомнил, что в 2016 году внесен ряд изменений в федеральные законы. В частности, УК РФ дополнен главой 15.2, предусматривающей меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Таковой может назначаться судом лицу, впервые совершившему преступление небольшой или средней тяжести, при этом возместившему причиненный ущерб.

"При условии неотвратимости наказания судебный штраф имеет серьезный профилактический потенциал, поскольку предусматривает назначение взыскания и в случае его уплаты не влечет правовые последствия в виде судимости", - убежден Сергей Бажутов.

Он пояснил, что порядок исполнения такого судебного решения регламентирован федеральным законом "Об исполнительном производстве", согласно статье 103.1 которого контроль за исполнением судебного штрафа возлагается на судебных приставов-исполнителей.

"Судами республики институт судебного штрафа применен в отношении 81 лица из которых 10 уклонились от его уплаты, а судебные приставы-исполнители не приняли мер по привлечению их к ответственности. Такие факты выявлены в Сыктывкаре и Эжвинском районе, в Ухте и Троицко-Печорском районе. После вмешательства надзирающих прокуроров 5 лиц исполнили решения, а в отношении еще такого же количества лиц в суды направлены представления об отмене постановлений о прекращении уголовного дела. По выявленным нарушениям внесено представление Главному судебному приставу республики", - рассказал докладчик.

Он добавил, что упрощенные процедуры как в расследовании, так и в судебном разбирательстве не должны сопровождаться упрощенным отношением к ним прокуроров. Поэтому наряду с обеспечением квалифицированного участия по каждому такому делу прокурор Коми поручил прокурорам на местах обращать внимание на своевременность исполнения таких судебных решений и при наличии оснований принимать меры прокурорского реагирования.