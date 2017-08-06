В Сыктывдинском районе дети нос к носу столкнулись с медведем

Медведи подходят ближе к населенным пунктам. В этом убедились жители Сыктывкара, которые проводят выходные в селе Ыб.

Дачники решили проверить привычные грибные места. На тихую охоту отправилась мать с двумя детьми-подростками. Как рассказала женщина "Комиинформу", они оставили машину, не доезжая до переправы через Сысолу на Яснэг 150 метров, на обочине. "До "нашего" места надо пройти с километр по живописным полям. Я пошла вперед, а дети отстали, чтобы набрызгаться антикомарином. При этом они громко спорили", - рассказала сыктывкарка.

Неожиданно позади нее стало тихо. Когда она оглянулась, дети вели себя странно. Дочь тихо говорила брату: "Нет, да нет же", - а сын будто оцепенел. Потом дочь повернулась к матери и так же тихо произнесла: "Мама, там медведь". В первые секунды женщина восприняла это как шутку, но когда девушка уточнила: "Медвежонок", - ее реакция изменилась.

"Я сразу поняла, что рядом может быть медведица, закричала: "Бежим!" - и понеслась к машине. При этом я помнила, что бежать нельзя, но не бежать было невозможно. Еще я вспомнила, что надо шуметь и стала что-то петь. Со стороны, наверное, это было очень смешно", - вспоминает женщина.

Дети тоже очнулись: сын заплакал от страха, дочь просто не отставала. При этом с сыктывкарцами была собака, которая, в отличие от людей, кинулась по кустам искать источник шума и непривычного запаха. С трудом удалось загнать ее машину.

Как после рассказали дети, когда они спорили и отбирали друг у друга антикомарин, из кустов в пятнадцати метрах от них вдруг высунулась голова с круглыми ушами. Медведь стоял на задних лапах и высмытривал, кто это так шумит. Увидев людей, он присел и с шумом и треском кинулся в сторону реки. Дочь уточнила, что это был медведь-"подросток". Это не был детеныш, но и на матерого зверя он тоже не был похож.

"После детям от пережитого физически стало плохо, но вообще все это воспринималось немного несерьезно, поскольку у переправы было много рыбаков, стояли машины", - отметила женщина.

О приключении дачников сразу стало известно соседям - местным жителям, которые подтвердили, что медведи ходят вокруг. Местные охотники заметили, что этот случай нередкий: из-за позднего дождливого лета ягоды созревают плохо, в лесу косолапым нечем кормиться, и они все ближе подходят к жилью. Если к зиме хищники не нагуляют положеного, то могут даже не залечь в спячку, сказали старожилы.

Теперь дачники признаются, что медведь был "даже симпатичным" и предвкушают реакцию знакомых горожан, которым они будут рассказывать эту историю.

Напомним, гости села и местные жители встречались с хозяином тайги вблизи Финно-угорского этнопарка в прошлом месяце, однако, по словам сельчан, такие встречи происходят регулярно без каких-либо серьезных последствий.