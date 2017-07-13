Вблизи Финно-угорского этнопарка гуляет взрослый медведь

Рядом с Финно-угорским этнопарком в селе Ыб Сыктывдинского района гуляет взрослый медведь. Дикое животное видели жители Ыба, священнослужители и гости из других населенных пунктов.

Как рассказал "Комиинформу" житель Яснога Дмитрий Катин, он и его семья видели медведя средних размеров сегодня днем. В Ыб Д.Катин по обыкновению приехал вместе с мамой и другом собирать иван-чай.

"Шли мы втроем по дороге, уходящей от этнопарка. По правую сторону - лес с поляной, - уточнил собеседник. - Вдруг мама как закричит: "Медведь!". Я сначала подумал, пошутила. Пошел в ее сторону, смотрю, на поляне и правда стоит косолапый".

Мама молодого человека и его друг бросились бежать. Однако Дмитрий на какое-то время остановился на месте, вспомнив слова своего деда, учившего не пускаться наутек в таких случаях.

"Некоторое время мы с медведем смотрели друг на друга, потом он отвернулся. В это время я тоже, дождавшись этого момента, бросился бежать", - добавил Дмитрий. Для всех троих история закончилась благополучно.

Настоятель Свято-Вознесенского храма в Ыбе иерей Георгий Модянов - знакомый семьи - рассказал, что медведей в этих краях не было очень давно. Был такой случай в местечке Вадкерос недалеко от часовни и купальни Ррхистратига Божия Михаила. Животное застрелили.

"Сейчас я позвонил Владыке Питириму, с которым хорошо общаюсь. Рассказал о сегодняшнем случае. Он посоветовал быть осторожными, однако не бояться и не спугивать животное, сказав, что это, по его мнению, добрая примета", - отметил о.Георгий.

Ситуацию с медведями контролирует Охотнадзор Коми совместно с ГУ МЧС России по региону, - сообщал "Комиинформ" в конце июня. Сообщения о появлении животных поступают практически отовсюду. Наиболее проблемные территории этим летом - Ухта, Сосногорск, Вуктыл, Усинск и Удорский район.