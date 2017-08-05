В Усть-Вымском районе два водителя "вылетели" в кювет с разницей в час

Сегодня в Усть-Вымском районе произошло два ДТП с разницей в час. Водители транспортных средств "вылетали" в кювет. В авариях есть пострадавшие, в том числе дети. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона.

В 9 утра 5 августа водитель 1963-го года рождения двигался по трассе Сыктывкар - Ухта на личном "Рено".

На 80-м километре он не выбрал безопасную скорость, не справился с рулевым управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

Пострадал пассажир иномарки - женщина 1959-го года рождения, получившая в аварии черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушиб позвоночника. Была госпитализирована.

Водитель освидетельствован на месте аварии: трезв.

Второй инцидент зафиксирован в 10 часов. Водитель 1989-го года рождения ехала на "Тойоте Камри" по автодороге Вогваздино - Яренск.

На ее 10-м километре она не выбрала безопасную скорость, обеспечивающую контроль за транспортом, в результате чего автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

В этой аварии трое пострадавших. У самой женщины-водителя - автотравма, ушибы, перелом плеча.

Пассажир - девочка 2008-го года рождения получила в ДТП черепно-мозговую травму и перелом голени.

Еще один пассажир - девочка 2004-го года - черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом плеча.

Всех пострадавших доставили в медучреждение. Известно, что сама водитель и девочка 2008-го года рождения не были в момент аварии пристегнуты ремнем безопасности.