Зимняя часть храма Архангела Михаила в Шошке практически восстановлена

Во время восстановления храма Архангела Михаила было много чудес. Об этом рассказала глава сельского поселения Шошка Сыктывдинского района Людмила Огнева. Например, когда устанавливали колокола, в небе появился лик. Про это на сегодняшней церемонии передачи храму шести икон вспоминал и глава Коми Сергей Гапликов.

Некоторые восстановительные работы начались в 2006 году. Однако своими силами жители не могли справиться с задачей. В 2015-м они обратились к главе Коми и в конце позапрошлого года началось активное восстановление храма. Сейчас каждое воскресенье и на церковные праздники там проходят службы.

"Храм был востребован даже во время строительства. Приезжали, старались попасть в него. Это связь поколений, потому что это уникальный объект архитектуры 19-го века. Очень важно, что жители смогли его сохранить", - отметила Л.Огнева.

Она поблагодарила тех, кто принимал участие в восстановлении храма. Это глава Каоми Сергей Гапликов, руководитель компании "РУСТИТАН" Алексей Новиков, экс-глава "РН – Северная нефть" Геннадий Амосов, генеральный директор Павел Курлыгин и ООО "Газпром межрегионгаз Ухта", предприниматель Михаил Забровский, генеральный директор "СЛВЗ" Сергей Усачёв, генеральный директор "Коми тепловой компании" Игорь Глухов.

Зимняя часть храма практически восстановлена. По летней части проблемы еще остаются. Храм впитал в себя очень много влаги. Сначала нужно выполнить наружные работы, потом год-полтора сушить стены и приступать к внутренней отделке.

"Если сподобит Господь и найдутся благотворители, которые оплатят труд строителей и материалы, возможно, уже в августе начнется восстановление сначала наружной части, кровли, чтобы защитить храм от осадков, а впоследствии и внутреннюю часть. Это главная часть всего комплекса, где находится алтарь Архангела Михаила", - рассказал отец Виктор Лыткин.

Сегодняшнюю передачу икон он назвал важнейшим событием. Ведь ни один храм не может существовать без храмовых икон.

"Мы все очень рады тому, что государственные мужи как простые прихожане подарили иконы, чтобы наш храм был благоукрашен, чтобы люди, в том числе из других районов, а такое сейчас происходит, будут молиться первообразам, просить, чтобы и им, и нам всем жилось счастливо и хорошо", - отметил отец Виктор Лыткин.