Глава Коми передал храму Архангела Михаила три иконы

Храм Архангела Михаила в селе Шошка Сыктывдинского района получил в дар шесть икон. Их передали глава Коми Сергей Гапликов, главный федеральный инспектор по республике Михаил Тырин и министр внутренних дел по региону Виктор Половников.

В начале церемонии настоятель храма отец Виктор Лыткин отслужил благодарственный молебен. Затем он рассказал прихожанам, как восстанавливалось здание.

"То, что произошло с нашим храмом, иначе как чудом назвать нельзя. Два года назад я стоял здесь в разрухе, сверху капала вода, проваливался пол. По своему маловерию, я не верил, что храм удастся восстановить. Слишком серьезные работы предстояло провести, и стоили они больших денег. Но с помощью Господа нашего это чудо свершилось. И теперь это знаковое событие – передача храмовых икон", - сказал настоятель.

Глава Коми поблагодарил всех, кто участвовал в возрождении храма. И заметил, что считает Архангела Михаила одним из своих покровителей, потому что его деда звали Михаил.

"Два года назад мы решили, что надо сделать первый шаг к восстановлению храма. Приходите сюда, молитесь. Это первая ласточка, будут и другие храмы", - пообещал прихожанам С.Гапликов.

Он передал храму три иконы: Господа Иисуса Христа, Богородицы и Святых преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, каждую из которых кратко описав.

М.Тырин передал отреставрированную икону Святых Великомученика Георгия Победоносца и Священномученика Власия, Епископа Севастийского.

Ее укрывали в годы гонений на религию от советской власти и теперь она возвращается на свое место в храме. Икону взял один из благотворителей, оплатил реставрацию. Чтобы была преемственность поколений, пять новых икон были написаны в том же стиле.

Также стены святилища украсят новые иконы Святых апостолов Петра и Павла и Святых святителей Николая Мир Ликийского и Стефана Пермского. Во время церемонии В.Половников отметил, что все самое доброе шло из глубинки, села. И этим дар станет небольшим вкладом в его развитие. Для икон уже сделаны киоты, подготовлены места, которые они займут после освящения.

После передачи икон С.Гапликов поздравил прихожан со знаменательным событием.

Он рассказал, что когда был здесь на установке колоколов, облака выстроились так, словно сам Архангел Михаил наблюдал за богоугодным делом. Руководитель региона тогда сфотографировал небо и заказал с этой фотографии картину маслом, которую повесил в своем кабинете.

По окончании церемонии дарителей провожали колокольным звоном.