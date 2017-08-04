Ежегодно более полутора тысяч семей Коми направляют маткапитал на образование детей

С начала года в Коми более одной тысячи семей направили материнский капитал на образование детей. Примерно такие же показатели наблюдались и в предыдущие годы.

Управление ПФР по Коми напоминает, что средства материнского капитала могут быть направлены на получение образования ребенком (детьми) в любом образовательном учреждении на территории Российской Федерации, имеющем право на оказание платных образовательных услуг. Программа, по которой обучается ребенок, должна иметь государственную аккредитацию.

Средствами материнского капитала можно оплатить также услуги детского сада по содержанию ребенка, а также проживание ребенка в студенческом общежитии.

Средства могут быть использованы на обучение любого из детей в семье, когда возникает необходимость в образовании. При этом возраст ребенка на дату начала обучения не должен превышать 25 лет.

Чтобы направить средства материнского капитала на образование детей, владельцу сертификата нужно подать заявление в управление Пенсионного фонда РФ. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и реквизиты сертификата.

Если родители желают направить капитал на оплату образовательных услуг, необходимо также представить заверенную образовательной организацией копию договора между владельцем сертификата и этой организацией.

При оплате проживания в общежитии нужно предъявить договор найма жилого помещения в общежитии, заключенный между владельцем сертификата и образовательной организацией, с указанием суммы и сроков внесения платы, а также справку из образовательной организации, подтверждающую факт проживания ребенка в общежитии.

Если средства материнского капитала направляются на оплату услуг по содержанию ребенка в детском саду, нужно представить договор между детсадом и владельцем сертификата, включающий в себя обязательства организации по содержанию ребенка, а также расчет размера оплаты услуг.