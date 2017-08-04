Программа "Прозрачный бизнес" будет запущена с задержкой на год

ФНС перенесла запуск программы "Прозрачный бизнес" на год.

Как сообщает пресс-служба УФНС по Коми, на минувшей неделе жители региона ожидали открытия нового сервиса на официальном сайте налоговой службы nalog.ru.

Сервис должен был включать информацию, которая ранее содержала налоговую тайну: сведения об организациях, численности сотрудников, суммах доходов и расходов, применяемых налоговых режимах, задолженностях по налогам и страховым взносам, штрафах, налоговых правонарушениях и другую информацию, которая могла бы помочь в ведении бизнеса. По мнению экспертов, сервис позволил бы участникам рынка оценивать свои риски и проявлять должную осмотрительность при подписании контрактов.

Однако запуск сервиса был отложен почти на год. Соответствующий приказ вышел 27 июля этого года. Отсрочка запуска сервиса связана с контентом будущего ресурса. Как отметили в центральном аппарате ФНС, техническая база для "прозрачного бизнеса" полностью подготовлена и на данный момент работает в тестовом режиме у некоторых бизнес-объединений, в конкретных отраслях, а также тестируется налогоплательщиками и аппаратом уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей.

По новым сведениям, запуск "Прозрачного бизнеса" запланирован 1 июня 2018 года, когда появятся данные о доходах и расходах организаций после сдачи финансовой отчетности за текущий год. До этого времени налоговики рекомендуют пользоваться схожим по функционалу сервисом "Проверь себя и контрагента".