В узловой поликлинике на станции Печора лекарства хранили с нарушениями

4 августа 2017 года, 13:01 | Печорский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Воркутинская транспортная прокуратура провела проверку и выявила нарушения в медицинском пункте железнодорожного вокзала станции Лабытнанги (НУЗ "Узловая поликлиника на ст. Печора ОАО "РЖД").

Сотрудники негосударственного учреждения здравоохранения неправильно хранили лекарственные препараты, в частности, не соблюдали температурный режим.

В этой связи Воркутинской транспортной прокуратурой в НУЗ "Узловая поликлиника на ст. Печора ОАО "РЖД" внесено представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируются.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: РЖД, прокуратура, нарушения
  Рубрика: Общество
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