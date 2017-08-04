В узловой поликлинике на станции Печора лекарства хранили с нарушениями
Воркутинская транспортная прокуратура провела проверку и выявила нарушения в медицинском пункте железнодорожного вокзала станции Лабытнанги (НУЗ "Узловая поликлиника на ст. Печора ОАО "РЖД").
Сотрудники негосударственного учреждения здравоохранения неправильно хранили лекарственные препараты, в частности, не соблюдали температурный режим.
В этой связи Воркутинской транспортной прокуратурой в НУЗ "Узловая поликлиника на ст. Печора ОАО "РЖД" внесено представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируются.
Юлия Николаева
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