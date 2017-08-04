Переселенка из Усть-Цильмы через суд восстановила права на соцвыплаты для приобретения жилья

Усть-Цилемский районный суд Коми обязал администрацию муниципалитета восстановить права бывшей жительницы района.

Как сообщает суд, женщина родилась и работала в районе Крайнего Севера. При назначении страховой пенсии по старости ее общий трудовой стаж в районе Крайнего Севера составил более 33 лет. Но с апреля 1989 г. по ноябрь 1996 г. женщина имела регистрацию в Сыктывкаре, в связи с чем администрация Усть-Цилемского района исключила ее из списков граждан, имеющих право на получение социальных выплат на приобретение жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Так как бывшая жительница Усть-Цильмы не имела в собственности жилья, в том числе на территории других субъектов РФ, суд обязал власти восстановить женщину в списках граждан, имеющих право на получение социальной выплаты для приобретения жилья.