Сыктывкарский пловец Николай Зуев завоевал второе "золото" Всероссийской Спартакиады учащихся

3 августа 2017 года, 17:39 |
Фото предоставлено Минспорта Коми

Сегодня, 3 августа, на VIII летней Всероссийской Спартакиаде учащихся по плаванию в Ростове-на-Дону воспитанник спортивной школы по плаванию "Орбита" Николай Зуев завоевал "золото" на дистанции 50 м на спине.

Как сообщил директор спортивной школы по плаванию "Орбита" Артем Кирушев, Николай Зуев финишировал с результатом 26,88 секунды. Две десятых ему проиграл Павел Самусенко из Мурманской области. Спортсмен из Челябинской области Александр Михайлов показал третье время - 27,3 секунды.

Напомним, первую золотую медаль Спартакиады учащихся Николай Зуев принес команде Республики Коми вчера, 2 августа, в дисциплине "на спине" на дистанции 200 м.

Финал Спартакиады учащихся по плаванию проводится в Ростове-на-Дону с 2 по 4 августа. Соревнования собрали 317 спортсменов со всей России. Республику Коми представляют десять юношей и восемь девушек.

Комиинформ

  Ключевые слова: Победа, плавание
  Рубрика: Спорт
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

15:29 03.08.2017
Юная каратистка из Ухты стала пятой на Спартакиаде учащихся России
10:28 03.08.2017
В Инте завершился городской турнир по мини-футболу среди дворовых команд
17:53 02.08.2017
Ухтинцы завоевали "серебро" на фестивале пляжного волейбола в Архангельске


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Роман. Нуждаюсь в помощи волонтеров при передвижении по городу. (Сыктывкар)
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью









Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео