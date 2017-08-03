Сыктывкарский пловец Николай Зуев завоевал второе "золото" Всероссийской Спартакиады учащихся

Сегодня, 3 августа, на VIII летней Всероссийской Спартакиаде учащихся по плаванию в Ростове-на-Дону воспитанник спортивной школы по плаванию "Орбита" Николай Зуев завоевал "золото" на дистанции 50 м на спине.

Как сообщил директор спортивной школы по плаванию "Орбита" Артем Кирушев, Николай Зуев финишировал с результатом 26,88 секунды. Две десятых ему проиграл Павел Самусенко из Мурманской области. Спортсмен из Челябинской области Александр Михайлов показал третье время - 27,3 секунды.

Напомним, первую золотую медаль Спартакиады учащихся Николай Зуев принес команде Республики Коми вчера, 2 августа, в дисциплине "на спине" на дистанции 200 м.

Финал Спартакиады учащихся по плаванию проводится в Ростове-на-Дону с 2 по 4 августа. Соревнования собрали 317 спортсменов со всей России. Республику Коми представляют десять юношей и восемь девушек.