Юный пловец из Коми завоевал "золото" на VIII Всероссийской Спартакиаде учащихся

Воспитанник спортивной школы Республики Коми по плаванию "Орбита" Николай Зуев завоевал "золото" на VIII Всероссийской Спартакиаде учащихся, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Николай Зуев из Сыктывкара в составе команды ГАУ Республики Коми "Спортивная школа по плаванию "Орбита" завоевал золотую медаль на финале VIII Летней Всероссийской Спартакиады учащихся по плаванию среди юношей 15-16 лет и девушек 13-14 лет.

Финал Спартакиады учащихся по плаванию проводится в Ростове-на-Дону с 2 по 4 августа. Соревнования собрали 317 спортсменов со всей России. Республику Коми представляют десять юношей и восемь девушек.

Сегодня, 2 августа, спортсмены состязались в дисциплинах вольным стилем, на спине, баттерфляй, брасс и эстафета. Дистанцию 200 метров на спине быстрее всех проплыл сыктывкарец Николай Зуев. На втором месте Иван Вахнин из Воронежской области. Третье место занял Даниил Зайцев из Санкт-Петербурга.

"Николай Зуев активно тренировался весь сезон. На Первенстве России по плаванию в Саранске Николай завоевал два призовых места в дисциплине на спине. На дистанции 200 м он занял второе место, а на дистанции 100 м - третье место. Первое место на финале Спартакиады учащихся – это результат усердной работы парня", - рассказал директор спортивной школы по плаванию "Орбита" Артем Кирушев.