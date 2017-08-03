Сельские общественники Коми вернулись с Всероссийского фестиваля с наградами

Делегация Республики Коми вернулась с IV Всероссийского творческого фестиваля "Верим в село! Гордимся Россией!", который проходил с 28 по 30 июля при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Правительства Московской области на берегу живописного озера Сенеж.

Как сообщила "Комиинформу" председатель Коми республиканского отделения Российского союза сельской молодежи Анна Чуб, всего в фестивале приняли участие около трехсот человек. Это представители органов государственной власти, общественных организаций, агарных вузов, специалисты сферы дополнительного образования, лидеры общественного мнения на селе по направлению "Спорт", лучшие координаторы Всероссийской молодежной экологической акции "Чистое село", волонтеры проекта "Равные возможности – детям" и активисты РССМ.

В первый день состоялось награждение победителей и призеров VIII Всероссийского конкурса творческих работ "Моя малая Родина" и Всероссийской молодежной экологической акции "Чистое село".

Диплом победителя конкурса в номинации "Моя душа - душа России" получила ведущий специалист администрации сельского поселения "Пожег" Усть-Куломского района Мария Пашнина.

С приветственным словом от лица руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александра Бугаева обратился к делегатам фестиваля советник руководителя Росмолодежи Артем Дёмин, после чего дипломами и памятными призами наградил представителей лучших региональных организационных комитетов акции "Чистое село", в том числе и Коми региональное отделение ОМОО "РССМ".

"Победа республиканского отделения Союза сельской молодежи в экологической акции "Чистое село" - это наша общая победа. Отрадно, что на наш призыв присоединиться к команде РССМ и выйти на "генеральную уборку" своих сельских территорий, откликнулось столько неравнодушных людей", - отметила координатор регионального оргкомитета акции Анна Чуб.

Второй день начался с мастер-класса по развитию физической культуры на селе. Участники фестиваля совместно определили основные проблемы в этой сфере и выработали пути их решения. Далее для участников выступил президент Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация воздушно-силовой атлетики России" Павел Смоляков. На площадке для воркаута спортсмены устроили для всех присутствующих настоящее шоу, и продемонстрировали отличную физическую подготовку.

Затем участники распределились по секциям, где обсудили проблемы и перспективы развития села.

На площадке "Вклад молодежи в решение экологических проблем страны" были подведены итоги Всероссийской молодежной экологической акции "Чистое село", а также представлены интересные проекты, направленные на защиту окружающей среды.

В работе площадки "Роль сельской молодежи в сохранении и развитии культурного и природного наследия малой Родины" приняли участие победители и призеры Всероссийского конкурса творческих работ "Моя малая Родина", которые познакомили участников фестиваля со своими конкурсными работами.

Также состоялось заседание комиссии по развитию физической культуры и спорта на селе Общественного совета при Минспорта России, где победители Всероссийского проекта по повышению гражданской активности "Село – территория возможностей" по направлению "Спорт" представили свои конкурсные работы и обсудили вопросы и проблемы развития физической культуры и спорта на селе.

На панельной дискуссии "Равные возможности - детям" с участием депутата Государственной Думы ФС РФ, члена Центрального штаба ОНФ Любови Духаниной участникам представилась возможность поделиться опытом организации кружков в своих регионах, обсудить перспективы развития дополнительного образования детей и задать интересующие вопросы по дальнейшей реализации проекта.

Своим опытом организации кружка по ландшафтному дизайну "Юный дизайнер" поделилась с участниками дискуссии член Совета Коми регионального отделения РССМ – преподаватель ГПОУ "Коми республиканский агропромышленный техникум" Ольга Шилова.

"Наш кружок призван научить ребят основам ландшафтного дизайна, разработке собственных проектов благоустройства территории. Это первая ступень к проекту "Агрошкола", в рамках которого планируется обучить школьников младшего и среднего звена основам специальностей агропромышленного комплекса. Проект "Равные возможности детям" в Республике Коми стартовал совсем недавно, и все еще впереди", – рассказала О.Шилова.

Завершился форум вечерним красочным мероприятием "Народов много - Россия одна", где развернулись настоящие народные гуляния. На нем вручили награды победителям и призерам фотоконкурса "Моя малая Родина".

Второе место по итогам народного голосования заняла учитель русского языка и литературы школы села Койгородок, координатор Российского движения школьников Екатерина Тюлькина.

"Фестиваль оставил массу хороших воспоминаний. Само место проведения умиротворяет, заряжает энергией, наполняет новыми идеями. Хочется творить, делать, совершать. Порадовали деки, которые принимали участие в конкурсе "Моя малая Родина" и одержали победу. Таких конкурсных мероприятий должно быть больше. Дети - наше будущее, именно им творить историю. Я благодарна организаторам фестиваля за приятные сюрпризы и продуманную и насыщенную образовательную программу", - поделилась впечатлениями Е.Тюлькина.

Одним из тех самых сюрпризов для делегатов стало появление на сцене известного певца Дмитрия Колдуна, который исполнил для участников свои хиты, а после сфотографировался со всеми желающими.