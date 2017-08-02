В центре Сыктывкара иномарка сбила подростка на велосипеде

2 августа 2017 года, 17:44 | Сыктывкар
Фото ГИБДД

В центре столицы Коми в ДТП пострадал юный велосипедист. ДТП произошло 1 августа, за медицинской помощью мальчик обратился позже самостоятельно. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции Сыктывкара.

После 20 часов водитель 1991-го года рождения, управляя личной "Фольксваген Поло", выезжал с прилегающей территории по улице Интернациональной.

Возле дома № 147 он сбил велосипедиста, который, не спешившись, двигался по улице Коммунистической по линии тротуара.

У пострадавшего сыктывкарца 2003-го года рождения зафиксирован ушиб колена. Непосредственно после дорожного инцидента пострадавшего госпитализировать не пришлось. Однако позже с травмой он сам обратился к врачам.

Водитель иномарки к административной ответственности за нарушение ПДД РФ в течение года привлекался пять раз, добавили в ГИБДД. Водительский стаж - с 2009-го года.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: транспорт, коми, ДТП, дороги, дети
  Рубрика: Происшествия
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