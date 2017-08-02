Глава Коми поздравил "крылатое братство" с Днем Воздушно-десантных войск

Гостем главного места празднования Дня Воздушно-десантных войск в республике, аэродрома в Корткеросе, стал глава Коми Сергей Гапликов. Впрочем, это в полной мере и его праздник. Руководитель региона служил в бригаде спецназначения ВДВ и потому по праву может носить голубой берет и тельняшку, которую он надел на праздник.

"Привет, крылатое братство! Мы всегда стояли на первом рубеже, выполняя важные и сложные задачи. Мы всегда были примером для молодежи и подрастающего поколения. Каждый, получая приписное свидетельство, с придыханием смотрел, в какие войска он может попасть. И когда узнавал, что проходит в ВДВ, радости не было предела. Но только пройдя тяжелый путь, можно было с гордостью носить берет и тельняшку", - обратился к десантникам С.Гапликов.

Он пожелал мирного неба над головой, но чтобы парашюты всегда лежали в запасе и были в боевой готовности.

После выступления глава Коми вручил благодарственные письма участникам ветеранского движения в Республике Коми: Юрию Беляцкому, Владимиру Турову, Андрею Латкину, Вадиму Клюпе и Дмитрию Карпову за активную работу по увековечиванию имен и подвигов участников боевых действий, вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи, а также популяризацию воинских традиций и службы в армии.

Поздравили десантников с праздником руководитель администрации Корткеросского района Василий Гончаренко, военный комиссар Республики Коми Дмитрий Федин, председатель КРОО "Союз десантников" Юрий Беляцкий, Председатель Правления КРОО "Российский Союз ветеранов Афганистана" Вадим Клюпа, каждый из которых не забывал в конце добавить: "Слава ВДВ!".

Затем гости сфотографировались на память с десантниками и прогулялись по месту празднования.

Первой точкой стали столы, на которых свой "Материнский пирог – на десантный стол" представили родители участников боевых действий. Практически каждый оценил С.Гапликов.

Руководитель региона посмотрел на происходящее на развлекательных площадках. В одной даже поучаствовал.

Глава Коми вспомнил молодость и пострелял из ручного пулемета. Конечно, не настоящего, а страйкбольного. Судя по количеству сбитых мишеней, навыки прицельной стрельбы глава не потерял.