Аэродром в Корткеросе в десятый раз принимает День ВДВ

День Военно-воздушных войск, главной площадкой празднования которого последние десять лет служит аэродром в Корткеросе, стал по-настоящему семейным праздником. Это отмечают сами десантники. Большинство из них привозят в соседний с Сыктывкаром район своих домочадцев.

Прыжков с парашютом в этом году не предусмотрено. Зато детям есть где развлечься. К их услугам карусель, батуты, палатки с мороженным и попкорном. Можно покататься на пони и верблюде.

Хотя на распитие алкоголя сотрудники органов правопорядка смотрели спокойно, тех, кто уже "сильно отметил" День Дяди Васи, во всяком случае, днем почти не было. Здоровые мужики мирно общались между собой, вспоминая годы службы. Только военная атрибутика и дружные выкрики "Слава ВДВ!" напоминали, чей это праздник.

У палаток с шашлыком и прочей снедью шла оживленная торговля. Перекусить можно было за импровизированными столиками, крышей которым служили парашюты.

Впрочем, специальные развлечения для десантников организаторы приготовили. На празднике устроили метание автомобильных шин на точность, армрестлинг, поднятие гирь, показательные турниры по боксу и коми национальной борьбе Зумыд ош, перетягивание каната, страйкбольный тир и метание ножей.

Конечно, была и знакомая ветеранам по годам службы полевая кухня с традиционной солдатской кашей и не менее традиционной очередью.

Всего праздник собрал несколько сотен человек. Впрочем, наверняка точное количество приехавших назвать нельзя. Гости прибывали на аэродром и в послеобеденное время.