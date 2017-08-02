Аэродром в Корткеросе в десятый раз принимает День ВДВ

2 августа 2017 года, 15:19 | Корткеросский
Фото Антона Пархачёва

День Военно-воздушных войск, главной площадкой празднования которого последние десять лет служит аэродром в Корткеросе, стал по-настоящему семейным праздником. Это отмечают сами десантники. Большинство из них привозят в соседний с Сыктывкаром район своих домочадцев.

Прыжков с парашютом в этом году не предусмотрено. Зато детям есть где развлечься. К их услугам карусель, батуты, палатки с мороженным и попкорном. Можно покататься на пони и верблюде.

DSC_0041.jpg

DSC_0046.jpg

Хотя на распитие алкоголя сотрудники органов правопорядка смотрели спокойно, тех, кто уже "сильно отметил" День Дяди Васи, во всяком случае, днем почти не было. Здоровые мужики мирно общались между собой, вспоминая годы службы. Только военная атрибутика и дружные выкрики "Слава ВДВ!" напоминали, чей это праздник.

DSC_0015.jpg

DSC_0020.jpg

DSC_0026.jpg

У палаток с шашлыком и прочей снедью шла оживленная торговля. Перекусить можно было за импровизированными столиками, крышей которым служили парашюты.

DSC_0033.jpg

DSC_0050.jpg

Впрочем, специальные развлечения для десантников организаторы приготовили. На празднике устроили метание автомобильных шин на точность, армрестлинг, поднятие гирь, показательные турниры по боксу и коми национальной борьбе Зумыд ош, перетягивание каната, страйкбольный тир и метание ножей.

DSC_0135.jpg

DSC_0132.jpg

DSC_0154.jpg

Конечно, была и знакомая ветеранам по годам службы полевая кухня с традиционной солдатской кашей и не менее традиционной очередью.

DSC_0149.jpg

Всего праздник собрал несколько сотен человек. Впрочем, наверняка точное количество приехавших назвать нельзя. Гости прибывали на аэродром и в послеобеденное время.

Илья Баканов

  Ключевые слова: праздник, день вдв, армия
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

11:03 02.08.2017
Официальная часть празднования Дня "голубых беретов" в столице Коми прошла у памятника "Скорбящему воину"
18:20 01.08.2017
В Воркуте помянули расстрелянных в 1953-м году заключенных
11:48 30.07.2017
В Сыктывкаре прошел торжественный митинг в честь Дня ВМФ


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Ирина. Репетитор по русскому языку и литературе. Люблю общение с людьми на тему общих интересов. (Сыктывкар)
Магарам. Нуждаюсь в сопровождении для передвижения по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью









Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео