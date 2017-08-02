Спасти ребенка: "Наргиза готова всем сердцем к кому-нибудь привязаться и искренне любить"

2 августа 2017 года, 15:05 | Сыктывкар, Усть-Вымский

На ленте "Комиинформа" продолжается благотворительный марафон "Спасти ребенка", который мы организуем в содружестве с ведущими СМИ региона каждый месяц в помощь больным детям. Сегодня марафон проходит не в совсем своем привычном формате.

Мы не объявляли традиционных сборов средств для нашей очередной героини - 14-летней Наргизы Угановой. Спасти ее может только любящая семья.

Напомним, биологические родители отказались от девочки из-за необычного заболевания. Случилось это при рождении и все годы своей жизни она провела в детских домах. Самая большая мечта Наргизы - найти семью, и она верит, что это возможно с помощью проекта "Спасти ребенка".

У Наргизы – одна из самых легких форм редкой генетической болезни "буллезный эпидермолиз". Часто ее еще называют болезнью "бабочки".

Как поделилась с "Комиинформом" и.о.директора Детского дома №19 Усть-Вымского района, где Наргиза прожила три года, девочка - очень добрая и отзывчивая.

По словам Галины Пономарёвой, Наргиза ищет взрослого, к которому можно было бы искренне привязаться и полюбить всем сердцем. С детьми ей сейчас сложнее: из-за необычной внешности сверстники зачастую обижают ее.

"Раньше Наргиза была более замкнутая, но, поскольку наше интернатное учреждение - небольшое, у персонала было больше возможности проводить время с девочкой, уделять ей внимание. У нас она больше раскрылась, "оттаяла". От внимания и заботы Наргиза расцветает", - рассказала Галина Помомарёва.

Если вы хотите стать родителями для Наргизы, звоните с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов по телефону: +7 (8212) 20-00-41.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: СМИ, медицина, коми, дети, всем миром, благотворительность, акция
  Рубрика: Общество
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