Спасти ребенка: 14-летняя Наргиза Уганова мечтает обрести заботливых и любящих родителей

На "Комиинформе" начинается очередной этап благотворительного марафона "Спасти ребенка". На этот раз его формат не вполне обычен.

Ранее информагентство в содружестве с ведущими СМИ региона ежемесячно объявляло сбор средств больным детям. Сегодня мы не будем объявлять традиционных сборов для нашей героини - 14-летней Наргизы Угановой. Спасти ее может любящая семья.

От девочки биологические родители из-за необычного заболевания отказались еще при рождении и все годы своей жизни она провела в детских домах. Самая большая мечта Наргизы - найти семью, и она верит, что это возможно с помощью проекта "Спасти ребенка".

У Наргизы – одна из самых легких форм редкой генетической болезни "буллезный эпидермолиз". Часто ее еще называют болезнью "бабочки".

Даже небольшое трение может вызвать разрушение кожного покрова. Недуг причиняет сильную боль и заставляет ежедневно трудиться, чтобы выживать.

Сегодня не существует радикальных методов лечения ни одной из форм этого системного заболевания. Несмотря на это, существуют эффективные превентивные и симптоматические методы терапии.

Заболевание у Наргизы не в самой тяжелой форме. С ним она научилась справляться сама. Девочка делает перевязки не хуже врачей.

По ее словам, папу и маму она ищет не для того, чтобы они ухаживали за ней, а для любви и заботы, которых ей так не хватает.

Сейчас девочка находится в детдоме в Усть-Вымском районе Коми, однако его расформировывают. Наргиза говорит, что ей сложно привыкать к новым людям, особенно детям, которые зачастую дразнят ее из-за необычной внешности.

Она очень не хочет переезжать в другой детский дом, а это должно произойти буквально на днях. Больше всего девочка опасается, что сверстники будут обижать ее. В этой ситуации только семья - единственное спасение для девочки.

Если вы хотите стать родителями для Наргизы, звоните с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов по телефону: +7 (8212) 20-00-41.

Не так давно Наргиза стала героиней программы "День ангела" на 5 канале. В свои 14 она впервые побывала в Санкт-Петербурге, сходила в зоопарк, попробовала клубнику, пообщалась со своими кумирами, поучаствовала в разведении петербуржских мостов.

Посмотреть выпуск и лучше узнать Наргизу можно здесь.