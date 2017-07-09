Девочка - "бабочка" из Коми ищет родителей

14-летняя Наргиза из Коми стала героиней передачи "День ангела" на 5 канале.

"Наш ангел – из Коми. Это новый регион для нашего проекта. И Наргиза – первая героиня. Всю свою жизнь девочка провела в детских домах. От неё отказались ещё при рождении. У нашей Наргиз – одна из самых лёгких форм редкой "буллезный эпидермолиз", её часто называют болезнью "бабочки". Даже небольшое трение может вызвать разрушение кожного покрова. Недуг причиняет сильную боль и заставляет ежедневно трудиться, чтобы выживать", - говорится в анонсе передачи.

Как рассказала сама девочка, ее интернат расформировывают и она не готова ехать в другой детский дом. Поэтому ее самая большая мечта - попасть в семью.

По приезду в Санкт-Петербург, девочка рассказала ведущему Максиму Брызгалину, что детство провела в больнице, ее нашли на скамейке на улице. "Мне нечего сказать родителям. Не хочу их видеть, просто хочу найти новую семью и начать жизнь с чистого листа", - говорит девочка.

По словам воспитателя, родители оставили ребенка, узнав о ее заболевании. При этом болезнь "бабочки" у Наргиз проходит в легкой форме, и она сама с ней справляется, делает перевязки, поэтому родители ей нужны не для того, чтобы за ней ухаживать, а для любви.

В Санкт-Петербурге девочка отметила свое 14-летие и ведущие передачи подготовили для нее праздник - видеообращение ее любимой певицы Светланы Лободы и встречу с группой IOWA.

Девочка призналась, что очень любит животных и хочет стать ветеринаром. Экскурсия в зоопарк с катанием на лошади стала для нее настоящим подарком ко дню рождения.

Кроме того, для Наргиз организовали экскурсию внутрь знаменитого Дворцового моста и подарили возможность дать команду "Развести мост" во время катания по Неве.

Если вы хотите стать родителями для Наргизы, звоните с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов по телефону: +7 (8212) 20-00-41

Посмотреть передачу с участием Наргизы можно здесь - http://www.5-tv.ru/angel/. Редакция программы благодарит Правительство Республики Коми за помощь в подготовке и проведении этого праздника.